福岡管区気象台は18日午前4時20分、防災コメントを発表した。18日は、前線が九州北部地方を南下するため、大気の状態が非常に不安定となる。このため、18日昼過ぎに激しい雨が降る所がある。

＜降水量の予想（多い所）＞18日6時から19日6時まで 1時間降水量 30ミリ（県内全域）24時間降水量 50ミリ（県内全域）

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表している。

落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号（10月18日04時51分 福岡管区気象台発表）福岡県では、18日朝から夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。

［気象概況］対馬海峡付近にある前線が18日夜のはじめ頃にかけて九州北部地方を南下する見込み。九州北部地方では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる。このため、福岡県では、18日朝から夕方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがある。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。