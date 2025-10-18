10月19日に投票日を迎える伊東市議選、期日前投票を済ませた人は前回選の同時期と比べて、およそ1．4倍で、有権者の関心の高まりがうかがえます。

きょう、田久保市長は「多くの人に投票に行ってほしい」と話しました。

【写真を見る】「多くの人に投票に行ってほしい」と話す田久保市長 前回選の同時期と比べ、期日前投票はおよそ1．4倍＝静岡・伊東市議選

期日前投票の会場、伊東市のショッピングモールです。きょうも多くの市民が訪れていました。

＜記者＞

「選挙に関心はありますか？」

＜投票に来た人＞

「ありますね。久しぶりに（投票に）来ました」

＜投票に来た人＞

「（関心度は）高いと思います。色んなところで話もしますし、自分たちも仕事場とかでそんな話を聞きますからね」

＜投票に来た人＞

「図書館とか問題になっている事、メガソーラーとかそういった事も考えて、投票させていただきました」

９月の市議会で不信任決議案を全会一致で可決された田久保市長。

今回の選挙は、田久保市政の是非が争点となっています。

市民の思いは、市内5か所で行われている期日前投票の数字にも表れています。

伊東市選挙管理委員会によりますと、告示日翌日からきのうまでの4日間で期日前投票を済ませた人は有権者のおよそ2割に相当する1万1005人。

２０２３年の前回選の同時期と比べて１，４倍ほど多くなっています。

１７日、田久保市長は有権者の選挙への関心が高まっていることについて「とても大事なこと」と述べました。

＜伊東市 田久保真紀市長＞

「多くの皆さんに関心を持っていただいて、市民が（期日前投票に）足を運んでいるということで、とても大事なことだなと思ってます」「今回はたくさん新しい候補者も出ていますので、ぜひ選挙公報とか色々見て、どの人に託すか決めて、できるだけ多くの人に投票所に行っていただきたい」

選挙戦は１７日を含め残すところあと2日。

伊東市の未来のため、立候補者はそれぞれの思いを訴えています。