¡¡ÁÏÎ©100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿·Ù»ëÄ£ÌÜÇò½ð¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌæ¾Ï¤¬¤¤é¤á¤¯¡£Â¾¤Î·Ù»¡½ð¤ÈÆ±¤¸°°Æü¾Ï¤Î¼þ¤ê¤ò¡¢ºù¤ÎÍÕ¤¬°Ï¤à¿ÞÊÁ¡£´ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë³Ø½¬±¡¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊÕ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤ò·Ù¸î¤·¤¿µìÎ¦·³¶á±Ò»ÕÃÄ¤ÎÌæ¾Ï¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡¡Á°¿È¤Î¹âÅÄ½ð¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¤Î1925Ç¯10·î1Æü¡¢Áã³û½ð¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤Æ³«½ð¡£33Ç¯¤ËÌÜÇò½ð¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ËÅç¶è¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÌÌÀÑ¤ò´É³í¡£48Ç¯¤Ë¤Ï´ÉÆâ¤Ç12¿Í¤¬ÆÇ»¦¤µ¤ì¤ëÄë¶ä»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡Ìæ¾Ï¤Ï¡¢Á°Ä£¼Ë¤¬´°À®¤·¤¿27Ç¯°Ê¹ß¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¡×¡Ê½ð´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢³Ø½¬±¡¤ËÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÄÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï³Ø½¬±¡ÁÏÎ©É´¼þÇ¯µÇ°²ñ´Û¤òÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ä»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë¬¤ì¤é¤ì¡¢½ð°÷¤é¤¬·ÙÈ÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡½ðÄ¹¼¼¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊõ¡×¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÏªÀïÁè¤ÇÎ¹½ç¹¶Î¬¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÇµÌÚ´õÅµ¤¬³Ø½¬±¡Ä¹ºßÇ¤»þ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë´ù¤Ç¡¢27Ç¯¤Ë³Ø½¬±¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï½ðÄ¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£