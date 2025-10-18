◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルワーズのマーフィー監督が１７日（日本時間１８日）、３連敗でワールドシリーズ進出にがけっぷちに追い込まれて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・ドジャース戦の試合前会見に出席した。

先発投手は大谷翔平。投手を務めていたのは２３年まで所属したエンゼルス時代が大半で、リーグ違いだったブ軍選手はほとんどが初対決になる。マーフィー監督は「初見の投手には投手側にアドバンテージがある。でも彼ら（ブ軍打者）は１７０試合戦ってきた。相手は大谷翔平じゃなく、球を打つだけだ。見るべきは球だ。投球をできる限り見極めること。翔平のルーチンもレパートリーも分かっている。だからあとは、１球ごとに勝負するだけだ」と今シリーズ３戦で計１０安打に封じられている打線に変わらぬ信頼を寄せた。

そして同監督は「今朝、幸運なことに、ある伝説的な監督から電話をもらった。ずっと助言を求めていた人なんだけど、彼がこう言った。『細かいことをやれ。小さなことの積み重ねが今夜の勝利につながる』と。そして彼はこうも言った。『君たちの合言葉は“Ｗｉｎ ｔｏｎｉｇｈｔ（今夜勝つ）”だろう？ ４試合まとめて勝つことはできない。１試合ずつ勝て。今夜の試合を勝て』と」と明かした。電話の主はヤンキースでワールドシリーズ４度制覇のＪ・トーレ監督だった。

勝つしかない同監督は会見の最後に「また明日お会いしましょう」と話し、グラウンドへ向かった。