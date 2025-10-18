¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡ÛÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬È¢º¬±ØÅÁÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ»ë»¡
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡ËÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¥´¡¼¥ë¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë
¡¡º£Ç¯£±·î¤ÎÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç¿·µÏ¿¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÄ³ØÂç¤Ï£°£¸Ç¯£±£°·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Î£±£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÀïÉü³è½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££°£¹Ç¯£±·î¤ÎËÜÀï¤Ï£²£²°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò£¸°ÌÄÌ²á¤·¡¢£±£°Ç¯£±·î¤ÎËÜÀï¤Ç£¸°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¹ë¹»¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Áª²ñ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤â¡Ê£±£°Ç¯¡¢£±£±Ç¯¤Î¡Ë£²²ó¤Ï¡ØÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ½Áª²ñ¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¤½¤Î»þ°ÊÍè¤ËÍ½Áª²ñÅöÆü¤ËÎ©Àî¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤è¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë±èÆ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡ØÈ¢º¬±ØÅÁËÜÀï¡©¡Ù¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤Î¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤Ï¡¢³Æ¹»¤Î¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¶¥¤¤¡¢£±£°°Ì°ÊÆâ¤ÎÂç³Ø¤¬È¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²óÍ¥¾¡¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï¤¸¤á¥·¡¼¥É£±£°¹»¡¢Í½Áª²ñÄÌ²á£±£°¹»¤È¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î·×£²£±¥Á¡¼¥à¤¬¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÎ×¤à¡£
¡ÚÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¡¼¥É¹»¡ÛÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç