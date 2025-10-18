子育て中の親なら、子どもの大事なおもちゃをうっかり無くして、心当たりを探し回った経験がある人もいると思います。ある日、繁華街で娘の一番のお気に入り「コアちゃん」を無くしてしまったお母さん。一生懸命歩いて探し続けた末に、「思いもかけない結末」が待っていました。

消えた“親友”を探して コアラのコアちゃんがいなくなった

もう２０軒は回っただろうか。しおりさん（30）は、連日、鹿児島の繁華街・天文館で聞き込みを続けていた。汗が流れるのは、8月の日差しのせいだけではない。知らないお店に飛び込んで声をかけるのは緊張する。店を１軒１軒まわり、スマホの写真を見せる。「このコアラのぬいぐるみを見かけませんでしたか？」

コアラのコアちゃんが行方不明になったのは、つい数日前、2025年8月2日のことだった。

娘の大のお気に入り 子育ての戦友…コアちゃんとの特別な２年間

鹿児島市に住むイラストレーター・しおりさん（30）。関西出身で、転勤族の夫（36）と、2歳半の娘ゆずちゃんの3人で暮らしている。鹿児島暮らしは3年目だ。

ゆずちゃんの大のお気に入りは、コアラのぬいぐるみ「コアちゃん」。

最近始めたおままごとには全部コアちゃんが参加。ミルクをあげたり、ごはんを作ってあげたり。外出先にも遊び場にもいつも一緒だった。

しおりさんにとっても、コアちゃんは子育ての親友だ。

娘が「イヤイヤ」でご飯を食べない時、お風呂に入るのを嫌がる時、公園から帰ろうとしない時、コアちゃんが助けてくれた。

「私もめっちゃ大切にしてて、頼りになる親友、戦友やったんです」（しおりさん）

コアちゃんとの出会い「生後半年から一緒」

コアちゃんとの出会いは2年前、オーストラリアのシドニー国際空港だった。

ゆずちゃんを出産して半年ほど経ったころ、親友から旅行に誘われた。「子どもが生まれたばかりだし」と最初は断ったが、夫が「ゆずは自分が見るから大丈夫。気分転換に行っておいで」と背中を押してくれた。

迷いに迷ったが、思い切って「現地で1泊2日ぐらい」の強行日程でオーストラリアに行った。

娘へのお土産は悩んだ。ぬいぐるみにしたかったが、かわいいのが見つからない。

「無理に買わなくてもいいかな…」と思った時、出会ったのがコアちゃんだった。保安検査場を過ぎた搭乗口エリア近くのお土産店。並ぶコアラたちの中から、大きな耳に丸顔で優しい目をした一番かわいい子を選んだ。

そんなわけで、娘は生後半年からコアちゃんといつも一緒。

近くにコアちゃんがいないとご機嫌が斜めになる。さすがによだれの臭いがするようになった時は、娘が寝ている隙に洗濯して干した。

朝になって起きた娘は、リビングに逆さに吊るしてあるコアちゃんを見て「いじめちゃだめ」と泣いて怒った。

しおりさん自身もぬいぐるみが好きで、家には40を超えるぬいぐるみたちが暮らしている。新しい子をお迎えすることもあるが、娘の一番は不動で「コアちゃん」だった。

行方不明になった状況…どうしよう「血の気が引いた」

そのコアちゃんがいなくなったのは8月2日の朝。保育園に向かう途中だった。

ゆずちゃんの保育園の送迎には自転車を使っている。

「コアちゃんといく」と言う娘にヘルメットをかぶせ、後ろの子どもシートに座らせる。コアちゃんは娘が抱っこする。「保育園が終わったらお祭りに行こうね」と、話しながら保育園に向かった。

保育園に着くと、ゆずちゃんが後ろのシートにコアちゃんを置いて、声をかける。「コアちゃん、ここでまっててねー」いつもの光景だけど心がなごむ。

ゆずちゃんを教室に連れていったあと、しおりさんはそのまま自転車で家に帰った。

「コアちゃんがいない！」

気づいたのはその日の午後4時前。保育園にお迎えに行こうとした時だった。

朝、いつもだったらコアちゃんを娘のヘルメットに入れ、目が届く前かごに置く。でも、この日は体調もすぐれなかったし、考え事もしていた。コアちゃんを確認していなかった。

保育園から自宅までの間、コアちゃんを子どもシートの上に「ぽんと置いたたままの状態」で自転車を動かしていたことになる。

慌てて自転車を確認したが、コアちゃんはいなかった。

「どうしよう…」

血の気が引いた。

ゆずちゃんのお迎えに向かいながら、保育園までの道をざっと確認したが見つからない。もっとしっかり探したかったが、この日はお友だち家族とお祭りに行く約束をしていた。

お祭りの間もずっとそわそわしていた。午後7時ごろバイバイして、すぐ通園路の途中にある交番に駆け込んだ。「落とし物として届けられているかも」という期待があったが、「届いていない」という答えだった。警察官に勧められて遺失物届を出した。

夫が仕事から帰宅したあと、もう一度通園路を探したが、コアちゃんの姿はなかった。夫も１時間ぐらい探しに行ったが見つからなかった。

【拡散希望】「家族のような存在」SNSで目撃情報を集める

落としたのは鹿児島一の繁華街・天文館だ。人通りもあるから、誰か見ている人がいるかもしれない。

SNSで情報提供を呼びかけようとX、Instagram、Threadsに投稿した。

【拡散希望】コアラのぬいぐるみを無くしました。8月2日朝9時ごろ鹿児島天文館のあたりです。警察や周辺のお店にも聞き、道も探しましたが諦めきれず、「見たよ！」や「近くのお店に届けたよ！」など何か情報があれば教えてください

コアちゃんの写真も５枚載せた。写真を見ていたら涙が出てきた。帰省先で、リビングで、お出かけ先で、誕生日で、コアちゃんはいつも家族の中にいた。

「2歳の娘が２年間、ご飯の時も寝る時もずっと一緒にいる家族のような存在です」

思いを込めて書き添えた。

Threadsへの投稿は、少しずつ拡散されていった。

思い切って聞き込み。本格的な捜索開始…しかし街は広かった

しおりさんは、翌8月3日朝から天文館で本格的な捜索を始めた。通園路を中心に、とにかくじっくりと道路脇や物陰、街路樹などを見て回った。

その間にも、Threadsでしおりさんの投稿を見かけた人たちから次々と返信があった。

「今天文館で一斉の清掃活動が行われています。行動範囲に近い集積場にいけば見つかるかもしれません」という情報があった。

急いで事務局に確認に行ったが見つからず、コアちゃんの特徴を伝えて「見つかったら教えてください」とお願いした。

周辺の店舗も１軒１軒回った。初めての店に入って声をかけるのは勇気もいったが、「何か手がかりがあるかも」という気持ちが勝った。事情を話して写真を見せると、ほとんどの店が「心配ですね」と話を聞いてくれた。通り会などに問い合わせてくれた店もあった。

20センチのぬいぐるみを探して歩いてみると、街は広い。いつもは自転車でさっと通る道が、とてつもなく長く感じる。四方に伸びる交差点が恨めしくもあった。

「そこにいたよ」希望の光…2日午後３時までの目撃情報

次の日も何時間も歩き続けた。

天文館エリアの商業施設、付近の幼稚園、保育園、学校にも足を運び、手がかりを探した。たまに見かける路上生活者の男性にも思い切って声をかけた。

しかし、コアちゃんは見つからない。心が折れそうだった。

一方で勇気が出ることもあった。

情報提供を呼びかけたThreadsの投稿は、「娘さんの大切なぬいぐるみが無事に見つかりますように」など、応援の言葉とともに拡散され続けた。自主的に天文館を歩いて探してくれた人も複数いた。

「見ず知らずの私たちのために、親切心でやってくださって…めっちゃありがたかったです。」

そして、手がかりが少しずつ集まってきた。

20軒ほど店を回った結果とSNS経由の情報を合わせると、いなくなった2日午前から午後2時ごろまでの間に「天文館の御着屋交番の向かい側の歩道」での目撃情報が6件あった。

「交番向かいのビル前」とか「ビルの自販機の横」とか、情報によって少し場所が変わるのは、誰かが見つかりやすいように動かしてくれたに違いない。

目撃情報があったビルの洋服店に聞くと「2日の午後3時ぐらいまでは見ましたよ」ということだった。

当日は午後3時50分ごろ現場を通っている。無くしたと気づいた直後で、探しながら通ったはずだが、その時はいなかった。あと50分早かったら…と悔やまれた。

2日午後3時ごろを最後にコアちゃんの目撃情報は途絶えていた。

聞き込み40軒…「もう無理」しおりさんを襲った「絶望」…悲しい決断

5日までに聞き込みした店舗などは40軒を超えた。最後に目撃された付近に張り紙も貼らせてもらった。

でも見つからない。

娘は毎朝毎晩「コアちゃんは？」とたずねてくる。「コアちゃん抱っこしたいよ」「コアちゃんと遊びたいよ」言われるたびに胸が締め付けられる。

「おでかけしてるのかな」となんとか返すと、「おまつりにいっているのかな」と無邪気に言う。

もう見つからないことも考えないといけない。

オーストラリア製のぬいぐるみを扱う国内外のサイトを調べに調べたが、どのコアラも微妙に違った。

娘は2歳にしてはしっかりしているところがある。コアちゃんはコアちゃんでないと、きっと分かってしまう。

過去のコアちゃんの写真から、タグを頼りにオーストラリアのあるメーカーを探した。

なかなか見つからなかったが、実家の母が地道にネットで探して、ついにホームページを突き止めてくれた。

「やった！」と思い、オンラインで購入できないか問い合わせのメールを送ったが、返事はなかった。

もう無理だ。絶望の中、テレビ電話で母と話しながら、しおりさんは泣いた。

その時届いた SNSのメッセージ…「宝探し」が始まった

あきらめかけたその日、SNSにメッセージが届いた。関西に住む女性・寺川さん（仮名）からだった。たまたまThreadsの投稿が目に入ったという。

「娘が住むオーストラリアに近々行きます。もし売っているお店を教えて頂ければお役に立てるかもしれません。」

ためらう気持ちもあったが、ほかに手はない。

最後の希望を寺川さんに託した。「本当にすみません。厚かましいですがよろしくお願いします」

シドニー国際空港の土産店で出会ったことや、メーカー名を伝えた。

寺川さんは「めっちゃ優しい人」だった。

オーストラリアに到着した後も、メールで逐一連絡をくれた。

「いまシドニーに到着しました。空港には見当たらないけど、まだ探すので安心してください」

「街の土産物店に行きました。似たような子はいますが、ちょっとうーん…という感じです。もし見つからなければこれでも買ってかえりましょうか？」

しおりさんは、心強く思うと同時に「こんなに探してくれて、家族の時間を奪って申し訳ない」と感じたという。それを伝えると、また気遣った返事をくれた。

「宝探しで更に楽しい旅になってます！もし無くしたコアちゃんが戻ってきたら、こっちで見つけたコアラを私が記念としてお迎えします。これも探す楽しみのひとつになります。息子や娘も楽しく探しています」

コアちゃんが行方不明になってから、初めて温かい涙がにじんだ。

思わず叫んだ 「コアちゃん！」

そして、最終日。その連絡は来た。

「シドニー空港の保安検査場をすぎたところにありましたー！タグも一緒。娘も息子も見つけた瞬間“この子ちゃう？！よかったー！”と大喜びでした。この子を日本に連れて帰ります！」

送られてきた写真を見て、思わず叫んだ「コアちゃん！！」

タグは無くしたコアちゃんと同じメーカーで間違いない。ふわふわの毛、丸い顔、優しい目、２年前にしおりさんが買ったものと同じ。間違いなく「本物」だった。

優しさが詰まった「コアちゃん」 箱の中にさらにサプライズ

8月25日、寺川さんから小包が届いた。多分、帰国したその日に送ってくれたにも関わらず、箱は丁寧にラッピングされている。

中にはコアラのぬいぐるみのほかに、オーストラリアの紅茶、ノート、お菓子も入っていた。ぬいぐるみの紙タグは取り外してあった。もしゆずちゃんが先に箱を開けても、新品と分からないようする気遣いだった。

英語で書かれたポストカードもあった。なんと急にいなくなった「コアちゃん」からゆずちゃんにあてた英語の“手紙”だった。

「ゆずちゃんへ

ただいま！ゆずちゃんに会いたかったよ。

お友だちに会いにオーストラリアのゴールドコーストに行ってたんだ。

海はきれいでサーフィンにばっちり！！

シドニーではオペラを聴いてお茶したよ。

待っていてくれてありがとう。お土産もあるからね！

コアより

ずっと一緒だよ」（原文英語）

しかし、大きな問題が残っていた。どうやってゆずちゃんに渡すかだ。

答えは出ないけど…早く会わせてあげたい

初代のコアちゃんは、大事にされた分、毛がもこもこになっていた。寺川さんが送ってくれた子は、新しいからふさふさだ。娘が違いに気づくかもしれない。

もうひとつ心配があった。今後もし初代が見つかったら、コアちゃんが2匹になってしまう。説明がつかない。

母からは、「初代のコアちゃんを完全になかったことにするのは可哀そうだし寂しい。“コアちゃんの友だち”ということにしたら？」というアドバイスをもらった。

考えたが答えは出なかった。

それでも早く娘にコアちゃんと会わせたい。

コアちゃんがいなくなってから、娘のイヤイヤは急に激しくなっていた。

「ゆずにとっても家族の一員。コアちゃんがいない寂しさが限界だったのかもしれない」

気持ちに迷いを残したままだったが、届いた「コアちゃん」と対面させることにした。

訪れた“再会”の瞬間 ゆずちゃんの反応は

その日の夕食後、しおりさんは、夫とゆずちゃんがいるリビングをそっと抜け出した。

「コアちゃん」を箱から出して手に取る。

「コアちゃん」の手でリビングのドアをゆっくりたたいた。「トントントン…」しおりさんが声を出す。ドアの向こうで、ゆずちゃんの気配が変わった。すりガラスからコアちゃんの影を見つけたようだ。

「きゃー！！」と声を上げながら駆け寄ってくる。

「コアちゃんだー！！」

ゆずちゃんはすぐに「コアちゃん」に抱きついてきた。「あいたかったー！おかえりー！」

事前にあれこれ考えていたことは全部吹っ飛んだ。

「お友だちのところにお出かけしてたんだって」思わずそう言っていた。

「そうなんだぁー！」

心配はあっけなく消えた。

ゆずちゃんは「コアちゃん」をずっと抱きしめてはしゃぎ回っている。ここ最近見なかった全開のにこにこだ。

涙が出た。でも、ここで泣きすぎたら不自然になってしまう。しおりさんは涙をこらえた目で「コアちゃん」とゆずちゃんを見つめていた。「ほんまに良かった…」

30日間で15万閲覧 SNSでも祝福の言葉

寺川さんには写真とお礼のメッセージを送った。お代やお礼を、と申し出たが固辞された。

しおりさん宛てのカードも入っていた。

「コアちゃん探しで大変だったでしょうし、お茶でも飲んでゆっくりなさって下さい」と書かれ、オーストラリアのお茶とハンドクリームが入っていた。

その夜、ゆずちゃんと「コアちゃん」がベッドに入ったあと、しおりさんはSNSで応援してくれた人たちに向けて報告を書き込んだ。

「いなくなって１か月経ったコアちゃん。

本当に本当に嬉しすぎて涙が止まらんかった。

ゆずはコアちゃんが帰ってきたと大喜びやし、

イヤイヤ期なのもちょっと落ち着いたりで、

私もコアちゃんに救われてる…

こんなご時世やけど

素敵な方がいるんやなあと感動しました。」

コアちゃん捜索をよびかけたThreadsへの投稿は、約30日間で15万回閲覧されていた。

コアちゃんやゆずちゃんを心配してくれた人たちがいる。そのほとんどは会ったこともない。それなのに、拡散に協力してくれた人、天文館に足を運んでくれた人、貴重なアドバイスをくれた。きちんと報告しておきたかった。

書き込みには、「本当に良かった！」「コアちゃんと娘さんの笑顔にほっとしました！」など、“再会”を喜ぶたくさんの投稿が続いた。

しかし、しおりさんは、今回の出来事を“ハッピーエンド”としてだけ捉えているわけではない。

「ただのハッピーエンドにしてはいけない」母として気づいたこと

ゆずちゃんは「どこでも誰にでも、ぐいぐい進んでいくタイプ」だ。ショッピングモールやスーパーなどでも、正直に言うと目が届かなくなってしまう時もあった。

そのまま天真爛漫で元気に育ってほしいと思う一方、実家の父からは「子どもから一瞬でも目を離したらいけない。思わぬ事故や事件もある」と以前から言われていた。父からは「今回は、コアちゃんが身代わりになってくれたんじゃないのか」と指摘もあった。

「たかがぬいぐるみ」と思われるかもしれないが、自分にとっては家族みたいな存在だ。探しながら「あの日の朝、こうしていれば」という後悔を何度も何度も感じた。

今回は自分の不注意で、大切なコアちゃんを失った。

これがもしゆずだったら、と思う。私は生きていけない。

「なくなって見つかるものじゃない。愛情をもって、ちゃんとこの子を見て大切に育てようと改めて思ったんです」

ママの秘密、いつかゆずに伝えられるかな

「イメージですけど、ゆずが20歳になったら…。実はコアちゃんはね…って。ごめんなさいって、私がしたことを謝りたいです。

それから、見ず知らずのたくさんの人が、優しくしてくれたんだよって。こんな素敵なことがあったんだよって話してあげたいです。」

その時その場に一緒にいてほしいのは、初代のコアちゃんだ。

しおりさんは、今も初代のコアちゃんを探している。

でも、見つからなくても、きっとそばにいてくれると信じている。

・