大谷翔平が8試合ぶり長打で先制機演出！佐々木朗希は最速160キロ締めでセーブ ドジャースが3連勝でWS進出に王手

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦が本拠地ドジャー・スタジアムで行われ、ドジャースがブリュワーズに勝利し、3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。

注目の大谷翔平（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、初回に技ありの三塁打を放って先制点を呼び込んだ。

投げては9回に登板した佐々木朗希投手（23）が最速160キロをマークし、三者凡退で締めくくる完璧な救援。ドジャースが本拠地で勢いを見せた。

前日、大谷はブルペン投球や屋外でのフリー打撃など、通常以上のハードワークをこなしていた。

この日は試合前、キャッチボールのみで調整を終えると、打撃でいきなり結果を出した。

初回の第1打席、ブリュワーズ先発のチェンジアップを的確に捉え、左中間を破るスリーベースヒット。これが8試合ぶりの長打となり、チームの先制点を演出した。

しかし続く第2打席では剛腕ミジオロウスキーの内角スライダーに詰まりセカンドゴロ、第3打席では162キロを超えるストレートに圧倒され、最後はカーブで三球三振と、豪腕との対決に屈した。

それでも試合後、ロバーツ監督は「ショウヘイのアプローチは良かった。初回の打席で勢いを与えてくれた」と称賛した。

投手陣では、佐々木朗希投手が2点リードの9回にマウンドへ。前回登板では2/3回で降板したが、この日は修正力を見せた。

立ち上がりから力強い直球で押し、最速160キロを計測。わずか12球で三者凡退に抑えた。

試合後の会見で佐々木は「リベンジできて良かった。チームの勝利に貢献できたのが一番うれしい」と安堵の表情を見せた。

ドジャースは勢いそのままに、第4戦で2年連続のワールドシリーズ進出を狙う。

