佐々木朗希 完璧セーブでリベンジ「技術に自信があれば揺らぐことはない」前回登板から修正しドジャース3連勝に貢献



佐々木朗希（c）SANKEI

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦、ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9回のマウンドに上がり、最速160キロをマークする圧巻の投球で三者凡退。2点リードを守り切り、チームの3連勝に貢献した。

試合後の会見では「しっかり技術に向き合った結果、今日は良い形で投げられた」と落ち着いた表情で振り返った。

前回登板では球速が落ち、制球にも苦しんだ佐々木だが、その原因について「3回投げた影響ではなく、自分の気づかないところでフォームが崩れていた。ピッチングコーチと話しながら修正した結果が出た」と説明。

フォームの微調整については「全体的に動きが早くなっていたので、今日は足を上げるところからゆっくり丁寧に動かすことを意識した」と明かした。

試合前は長めのキャッチボールでフォームを確認。「気持ちだけでは過信になる。技術的な部分にしっかり向き合うことを大事にした」と語り、復調への道のりを冷静に見つめた。

中継ぎへの配置転換についても「毎回思うようなパフォーマンスを出せるわけではない。その中でアウト3つをどう取るかが大事」と話し、「前回は自分から相手にチャンスを与えてしまった。反省を次に生かせた」と自省の言葉を口にした。

9回の登板では「朗希コール」がスタンドを包んだ。「これまでドジャースタジアムではあまり良いイメージがなかったけど、リリーフとして結果を出せるようになってから景色が変わってきた。来年に繋がると思う」と笑顔を見せた。

また、精神面の成長について問われると「精神的なものは技術から来る。技術に自信があれば揺らぐことはない。マイナー時代から積み上げてきたものが今に繋がっている」と語り、冷静な自己分析を見せた。

ドジャースはこの勝利で3連勝。2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけている。

