って願ってます（笑）」



佐々木朗希（c）SANKEI

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦でドジャースの佐々木朗希投手（23）が9回に登板。最速160キロを計測する力強い投球で三者凡退に抑え、ポストシーズン3セーブ目を記録した。

前回登板での不調から見事に立て直した23歳右腕は、「気持ちではなく技術に向き合った結果」と冷静に語り、着実な修正力と成長を示した。試合後の会見では、フォーム修正や精神的成長について真摯に語った。





佐々木朗希 試合後一問一答

――前回登板で球速が落ちた要因について

体調面は問題なかったですが、自分の気づかないところでフォームが少し崩れていたと思います。ズレを修正できないままマウンドに上がってしまったのが原因で、スピードとコントロールを乱したのかなと。

3イニング投げたこと自体は関係ないと思いますが、今回はピッチングコーチと話して練習を重ねたので、良い形で投げられました。



――フォームの微調整について

全体的に動きが早くなっていたので、今日は足を上げるところからゆっくり丁寧に動かすことを意識しました。その結果、いいリズムで投げられたと思います。



――試合前のキャッチボールでの調整について

気持ちだけポジティブにしても過信になってしまうので、技術的な部分に向き合うことを大事にしました。ピッチングコーチから言われた変化を自分の中で落とし込み、毎日納得できるまで調整しました。



――中継ぎ転向後の経験について

先発のときもそうですが、毎回完璧なパフォーマンスはできない。その中でどうアウト3つを取るかを考えなきゃいけません。前回は自分から相手にチャンスを与えてしまったので、今日はその反省を生かしました。



――精神的な成長を感じますか？

精神的なものはすべて技術から来ると思います。技術に自信があれば精神的に揺らぐことも少ない。マイナー時代から技術的な部分に向き合ってきた結果が、今の安定したパフォーマンスに繋がっていると思います。



――9回の"朗希コール"がスタンドを包みました

ドジャースタジアムではなかなか良い投球ができていなかったので、これまでいいイメージがなかったんです。でもリリーフとして結果を出せるようになってからは景色が変わりました。これが来年につながると思います。



――ラテン系ファンの間で登場曲が話題ですが？

"Bailalo Rocky"はミギー（ロハス）のアイディアです。ファンの方が気に入ってくれているのは嬉しいです。



――試合中の集中力の保ち方について

後半まではなるべくリラックスして試合を見ています。毎回"完投してくれないかな"って願いながら（笑）。

