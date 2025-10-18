ロバーツ監督 大谷翔平への揺るがぬ信頼「彼は球界最高の選手の一人。彼はこの状況を必ず乗り越える」



ロバーツ監督（c）SANKEI

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦でブルワーズを下し、3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけたドジャース。

試合後の会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督は、大谷翔平を中心とした相手の徹底マークやチームの戦い方、ブルペン陣の充実ぶりなどについて語った。

ロバーツ監督は、初回から左投手を先発させるなど徹底的に大谷を封じにかかる相手の戦略について、「彼は球界最高の選手の一人だ。相手がどうやって彼を無力化するかを考えるのは当然で、左投手をぶつけるのは理にかなっている」と理解を示した。

その上で「彼はこの状況を必ず乗り越える。努力を続けているし、私は彼を信じている」と、指揮官としての信頼を改めて強調した。

一方で、大谷の打撃不振が続いている現状について問われると、「彼が打たなければワールドシリーズには勝てない」という以前の発言に変わりはないと明言。

「彼は我々の戦いの大きな部分を担っている。結果が出ていない今も努力を続けている。私はいつでも彼に賭ける」と語り、4戦目の先発登板を控えるエース兼打者の存在を強調した。

そして、第4戦では大谷翔平が先発予定。

「彼はユニコーンだ。どうやって投打を両立しているのか私にも分からない。ただ彼は非常に準備周到で、前回も良い投球をしている。明日も良い内容を期待している」と語り、球界随一の二刀流に大きな期待を寄せた。

ロバーツ監督は「まだ仕事は終わっていない。だが、選手たちは集中し、経験と信頼でこの状況を乗り越えている」と語り、静かな自信をにじませた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」