大谷翔平が二刀流で決める！ドジャース 4連勝でNLCS制覇なるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（金）（日本時間10月18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ナショナル・リーグの王者を決めるリーグチャンピオンシリーズも早くも佳境に。ドジャースとブリュワーズの決戦はドジャースが3勝0敗と王手をかけた状態で第4戦を迎える。

地元ロサンゼルスで勝利してリーグ優勝を決めたいドジャースは満を持して先発に大谷翔平（31）を起用する。

ポストシーズンではイニングや球数の制限を解除してフルパワーでの登板となり、日本時間5日のフィリーズとのディビジョンシリーズ第1戦に先発。

6回までに89球を投げて3失点を喫したが、9奪三振を記録。さらに打線が奮起して逆転勝ちを収めたため、見事に勝利投手となった。

この時のフィリーズ打線と比べるとブリュワーズには長打力のある打者に乏しいため、大谷の球威が勝る可能性が高い。力強いピッチングでブリュワーズ打線を抑えるか注目したい。

さらに大谷はこの日、1番打者としての起用が濃厚。投手としての登板日は得てして打撃面で苦労することが多いが、自らの手で援護点を上げる八面六臂の活躍に期待がかかる。

そしてリーグ優勝がかかる最終回のマウンドに上がっていくのが佐々木朗希（23）だろう。

第3戦も2点リードの場面で9回表に登板し、力強い投球でブリュワーズ打線を三者凡退に仕留めてセーブを挙げた。

ポストシーズンではすっかりクローザーに就任し、危なげない投球を披露。ドジャースがリーグチャンピオンを決めた際にマウンドに立っている可能性はかなり高そうだ。

ドジャースが4連勝でワールドシリーズへ駒を進めるか、それともブリュワーズが踏ん張るか。注目の試合は日本時間18日、午前9時38分にプレーボールを予定している。

