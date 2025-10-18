山本圭壱＆西野未姫、1歳迎えた長女と親子3ショット「パパそっくり」「ドレスが良く似合ってかわいい」
タレントの西野未姫（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃんの1歳の誕生日を報告し、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）との親子3ショットを公開した。
【写真】「パパそっくり」山本圭壱＆西野未姫＆1歳長女の親子3ショット ※2枚目
西野は「1才お誕生日おめでとう」とつづり、ピンクのチュールドレスに身を包んだにこりちゃんの写真や、モノクロのにこりちゃんの写真がコラージュされた壁を背景にした家族3ショットをアップ。にこりちゃんに突発性発疹が出てきてしまったようだが、「それも思い出」「お誕生日までに熱下がってよかった」とコメントし、家族で1歳の誕生日を祝う様子を公開した。
ほかにも、初めてのお寿司に挑戦するにこりちゃんの様子や、「スマッシュケーキ」と呼ばれる、赤ちゃんが自由に触って楽しむための手づかみケーキを前に、豪快にクリームを顔に付けたにこりちゃんと山本の姿も披露した。
西野は「#1年ほんとにあっという間 #元気にすくすく育ってくれてありがとう #日々の成長が私の幸せ #大好きだよ」と1年間の成長を振り返り、愛情たっぷりに気持ちをつづった。
この投稿には多くの祝福の声や、「泣ける」「いつみても可愛い」「にこちゃんドレスが良く似合ってかわいい」「パパそっくりで可愛すぎます」「これからもすくすく元気に過ごせますようにー!!」「パバママにたくさん愛されて大きくなってね」など、多くの温かい声が寄せられている。
