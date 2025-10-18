“新世代のくびれ女王”林ゆめ、色気に満ちた大胆“美ボディ” 2nd写真集のグラビア先行カット公開
“新世代のくびれ女王”として人気を集めるグラビアアイドル・林ゆめ（29）の2nd写真集が、2026年1月15日に発売されることが決定した。20代最後の節目にあたる作品で、沖縄を舞台に撮影された。
【写真】圧巻のバストラインがあらわに…林ゆめグラビアカット
本作は、水着やランジェリー姿など、大胆で大人の色気に満ちたカットを多数収録。沖縄の自然を背景に、太陽の下ではしゃぐ無邪気な笑顔から、シャワーシーンやベッドでのしっとりとした表情まで、林の多面的な魅力を詰め込んだ仕上がりとなっている。
撮影では、抜群のスタイルを生かしたポージングで“新世代のくびれ女王”の名にふさわしいボディラインを披露。ナチュラルな雰囲気の中にも、大人の色香を感じさせる一枚一枚が印象的だ。先行公開されたカットでも、透明感のある素肌と凛とした眼差しを披露している。
林は、1995年10月18日生まれ。北海道出身。「世界でもっとも美しい顔100人」に3年連続でにノミネートされ世界規模での美しさと話題に。身長168センチと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデルの活動やバラエティー番組にも多く出演する。
