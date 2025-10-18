今回は、娘に迷惑をかけまくる「ヤバい毒母」と絶縁した話を紹介します。

「これ以上お母さんを助けられない…」

「母は子供の頃から妹ばかりひいきし、私には異常に冷たかったです。父はそのぶん私を可愛がってくれたのですが、小3の頃亡くなってしまいました。父が亡くなった後、母の私への態度は悪化し、私は母から一刻も早く離れたくて高校卒業後、就職のため会社の寮に住むことにしました。ただ母は、私と離れた後も度々私に電話してきて、どうでもいい愚痴などを聞かされてウンザリしていましたね。

そんなある日、会社の上司と商談後、車で上司に会社の寮まで送ってもらったのですが、なぜか母が寮の前にいて『仕事中にデートに誘うなんて！』と激怒。さらに翌日母は会社に行き、『仕事中に娘をデートに連れ出す上司なんておかしい！』と部長に言っていたんです。デートのわけないし、こんなことを言うなんて、ただただ恥ずかしくて……。

その後、私は『お母さん、もう無理だわ……』『これ以上お母さんを助けられない……』と思い、絶縁することにしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2021年12月）

▽ これぞ毒親、という感じがしますね。ただこのお母さんはかなり厄介な人のようなので、簡単に縁を切れるかどうか微妙ですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様体験談をもとに記事化しています。