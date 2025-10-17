韓国発のコスメブランド「トゥークールフォースクール（too cool for school）」が、10月19日から26日まで、RAND青山でポップアップ「アーカイブ ユア カラーズ」を開催する。新商品のタッチアップやポップアップ限定価格のアイテムなどを揃える。

今回のポップアップは、アートクラスシリーズを画材店のように表現した、トゥークールフォースクールの世界観を体験できる空間。韓国で人気の「アートクラス バイロダン シェーディングマスター」や、「アートクラス フロッタージュペンシル」の他、約22種類の商品の購入が可能だ。さらに、新商品「ヴェールドコントゥア」（全4色 各2500円、ポップアップ限定価格2300円）や、「スウェイリップベルベット」（全11色 各1600円、ポップアップ限定価格1200円）、日本初上陸の「フィクシングカバークッション」（2700円、ポップアップ限定価格2300円）も揃える。加えて、姉妹ブランド「タグ（TAG）」の製品も同時に体験できる。

またポップアップでは、レシート風の写真が撮影できるフォトブースや、オリジナルシールを使ったデコレーションゾーン、購入者向け特典も用意する。

◾️ポップアップ概要

会期：2025年10月19日（日）〜26日（日）

会場：RAND青山

所在地：東京都港区北青山3丁目15-5 ポルトフィーノ

営業時間：11:00〜19:30 ※受付・入場は19:00まで



