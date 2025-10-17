H&M × グレン・マーティンス、全57型のアイテムが公開

「H&M」がベルギー出身のファッションデザイナー グレン・マーティンス（Glenn Martens）とのコラボレーションを10月30日に発売する。ウィメンズ、メンズ、ユニセックス、アクセサリーのラインナップを展開し、H&M渋谷・新宿店および公式オンラインストアで限定販売。発売に先立ち、キャンペーンヴィジュアルおよび、アイテムと価格が公開された。

コラボプロジェクトはマーティンスが「メゾン・マルジェラ（Maison Margeila）」のクリエイティブディレクターに就任する前に遡り、約2年前に始動。コレクションは、当時グレンが在籍していた「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」 （今年1月にブランド終了）での代表作をオマージュしたフォイルやワイヤーを用いた立体的なシルエットにより着る人が自由に変形できるアイテムが多数。「ディーゼル（DIESEL）」のクリエイションでも見られる退廃的な加工が施されたアイテム、トロンプルイユ（だまし絵）などのプリントアイテムなど、マーティンスのこれまでの歩みを色濃く反映した全57型で構成された。

襟元が自由に造形できるワイヤー入りのブレザー（2万4999円）やブルーストライプシャツ（9999円）、トレンチコート（2万4999円）をはじめ、スーパーハイブーツ（4万9999円）やバッグ（9999円）といったアクセサリーも形状記憶する素材を使用。スウェットやジーンズといった定番アイテムはウォッシュ加工などで独特な風合いに仕上げ、ユニークなカッティングで肌見せを楽しむことのできるデザインなどマーティンスらしいツイストの効いたアイテムを展開する。価格帯は税込2999円〜4万9999円。

10月某日、メディア関係者に向けてオンラインプレスカンファレンスが開催され、マーティンスとH&M ヘッドデザイナー兼クリエイティブアドバイザーのアン＝ソフィー・ヨハンソン（Ann-Sofie Johansson）が、今回のコラボについてアイテム紹介や開発エピソードを交えながらトークを繰り広げた。

初めてワイ・プロジェクトを見たとき、強い印象を受けました。奇抜だけれど美しく、新鮮で、他にない存在感があった。だからこそ、H&Mにとっても新しい挑戦になると確信しました。私たちも、グレンの自由な精神に触れることができてとても刺激的でした。H&Mでは"デモクラティック・ファッション"を理念に掲げていますが、グレンのデザインがその精神を新しい形で表現してくれたと感じています。（アン＝ソフィー・ヨハンソン）私は伝統と前衛の間にある"緊張感"をずっと探してきました。このコラボでは、そうした二面性をH&Mという大きな枠組みの中で形にできたと思います。私はアントワープで学び、卒業後すぐにジャン＝ポール・ゴルチエのもとで働きました。その経験の中で、クラフトと想像力の両方を大切にする姿勢を学びました。その後、12年間ワイ・プロジェクトで活動し、自分の美学を築いてきました。今回のH&Mとのコラボは、ブランドを閉じるタイミングと重なりました。だからこそ"ワイ・プロジェクトのDNAを未来へ繋ぐ"最後の章"として、多くの人にプロダクトを届けることができ、とても感慨深いです。ファッションは常に変化しながら、誰かの人生の一部になるもの。今回のコラボレーションも、そんな"日常の美"を分かち合うきっかけになればと思います。（グレン・マーティンス）

コレクション発売にあたりキャンペーンヴィジュアルも公開。家族写真をテーマに、英国の要素を散りばめユーモアとウィットを効かせた演出で、イギリス人俳優のジョアンナ・ラムリー（Joanna Lumley）とリチャード・E・グラント（Richard E. Grant）らが出演している。

