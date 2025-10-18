　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,310銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7837> アールシー　　東証Ｓ 　85.8倍 ( 　515) 　　621　( +60.5 )　
２. <6400> 不二精機　　　東証Ｓ 　69.1倍 ( 2,280) 　　290　(　+3.6 )　
３. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ 　63.0倍 ( 1,511) 　　620　( +52.0 )　
４. <5952> アマテイ　　　東証Ｓ 　58.4倍 ( 2,802) 　　197　( +14.5 )　 電気自動車関連
５. <9363> 大運　　　　　東証Ｓ 　49.0倍 ( 1,372) 　　467　(　+4.9 )　
６. <3536> アクサスＨＤ　東証Ｓ 　48.4倍 ( 1,646) 　　127　(　-2.3 )　
７. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ 　45.4倍 ( 1,454)　　　86　( +16.2 )　
８. <7090> リグア　　　　東証Ｇ 　32.0倍 ( 　256)　　1140　(　-1.9 )　
９. <9353> 桜島埠　　　　東証Ｓ 　28.2倍 ( 1,015)　　2647　( +40.9 )　
10. <7851> カワセコンピ　東証Ｓ 　27.9倍 ( 　418) 　　243　(　-2.0 )　
11. <168A> イタミアート　東証Ｇ 　26.9倍 ( 1,719)　　1400　( +20.1 )　
12. <7036> ＥＭネットＪ　東証Ｇ 　23.8倍 ( 　310) 　　902　(　-9.6 )　
13. <5950> パワーファス　東証Ｓ 　23.8倍 ( 1,119) 　　193　(　 0.0 )　
14. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ 　22.9倍 ( 3,093) 　　491　(　+0.8 )　
15. <6614> シキノＨＴ　　東証Ｓ 　18.7倍 ( 　936) 　　750　(　-6.5 )　 半導体製造装置関連
16. <1418> インタライフ　東証Ｓ 　13.9倍 ( 1,238) 　　502　( +25.2 )　
17. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　13.1倍 ( 1,180) 　　209　(　 0.0 )　 人工知能関連
18. <2512> 野村外国債Ｈ　東証Ｅ 　13.1倍 ( 1,572) 　　766　(　+1.6 )　
19. <9307> 杉村倉　　　　東証Ｓ 　12.6倍 ( 1,059)　　1016　(　+8.1 )　
20. <2459> アウン　　　　東証Ｓ 　12.4倍 ( 　594) 　　241　(　-1.2 )　
21. <4421> ＤＩシステム　東証Ｓ 　10.9倍 ( 　163) 　　957　(　+0.3 )　
22. <6634> ネクスＧ　　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 　832) 　　127　( -11.2 )　 人工知能関連
23. <143A> イシン　　　　東証Ｇ 　10.2倍 ( 　235)　　1030　(　+1.8 )　
24. <1401> エムビーエス　東証Ｇ　　9.0倍 ( 　696)　　1348　(　+0.9 )　
25. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ　　8.3倍 ( 　141) 　　642　(　+1.4 )　
26. <3648> ＡＧＳ　　　　東証Ｓ　　8.3倍 ( 　629)　　1475　( +25.7 )　 データセンター関連
27. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　918)　　1111　( +33.5 )　
28. <4073> ジィ・シィ　　東証Ｇ　　7.9倍 ( 　267) 　　637　(　+7.8 )　
29. <3987> エコモット　　東証Ｇ　　7.8倍 ( 　326) 　　441　(　-4.5 )　 人工知能関連
30. <2736> フェスタリア　東証Ｓ　　7.4倍 ( 　111) 　　564　(　-5.1 )　
31. <4088> エアウォータ　東証Ｐ　　7.2倍 (10,246)　2219.5　(　+6.9 )　 JPX日経400採用
32. <3021> ＰＣＮＥＴ　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　269)　　1387　(　+6.3 )　
33. <5527> プロパテクノ　東証Ｇ　　6.8倍 ( 1,302) 　　829　( +23.4 )　
34. <1850> 南海辰村　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 1,120) 　　533　( +18.2 )　
35. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 5,416)　　1715　( +27.8 )　 レアアース関連
36. <3558> ジェイドＧ　　東証Ｇ　　6.2倍 ( 1,346)　　1540　( +18.3 )　
37. <3294> イーグランド　東証Ｓ　　6.2倍 ( 　467)　　1994　( +16.3 )　
38. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ　　6.2倍 ( 1,582)　　5810　( -13.2 )　 人工知能関連
39. <4057> インタファク　東証Ｇ　　6.1倍 ( 　196) 　　461　( -12.5 )　
40. <7525> リックス　　　東証Ｐ　　6.1倍 ( 　398)　　3660　( +11.2 )　 半導体製造装置関連
41. <7776> セルシード　　東証Ｇ　　6.1倍 ( 2,161) 　　436　( -15.8 )　
42. <1853> 森組　　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　261) 　　330　(　+3.4 )　
43. <3139> ラクトＪ　　　東証Ｐ　　6.1倍 ( 1,194)　　3415　( -16.2 )　 円高メリット関連
44. <3094> スーパーＶ　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　136) 　　793　( +22.9 )　
45. <2970> グッドライフ　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　224)　　1159　( +15.6 )　
46. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　796) 　　505　(　+8.1 )　 人工知能関連
47. <4343> イオンファン　東証Ｐ　　5.7倍 ( 　796)　　2950　( -15.7 )　
48. <7065> ｕｐｒ　　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　118) 　　724　(　-3.1 )　
49. <7997> くろ工　　　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　148)　　1045　(　-0.1 )　
50. <3181> 買取王国　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　262) 　　926　(　-7.3 )　

株探ニュース