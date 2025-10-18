週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月17日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,310銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7837> アールシー 東証Ｓ 85.8倍 ( 515) 621 ( +60.5 )
２. <6400> 不二精機 東証Ｓ 69.1倍 ( 2,280) 290 ( +3.6 )
３. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ 63.0倍 ( 1,511) 620 ( +52.0 )
４. <5952> アマテイ 東証Ｓ 58.4倍 ( 2,802) 197 ( +14.5 ) 電気自動車関連
５. <9363> 大運 東証Ｓ 49.0倍 ( 1,372) 467 ( +4.9 )
６. <3536> アクサスＨＤ 東証Ｓ 48.4倍 ( 1,646) 127 ( -2.3 )
７. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ 45.4倍 ( 1,454) 86 ( +16.2 )
８. <7090> リグア 東証Ｇ 32.0倍 ( 256) 1140 ( -1.9 )
９. <9353> 桜島埠 東証Ｓ 28.2倍 ( 1,015) 2647 ( +40.9 )
10. <7851> カワセコンピ 東証Ｓ 27.9倍 ( 418) 243 ( -2.0 )
11. <168A> イタミアート 東証Ｇ 26.9倍 ( 1,719) 1400 ( +20.1 )
12. <7036> ＥＭネットＪ 東証Ｇ 23.8倍 ( 310) 902 ( -9.6 )
13. <5950> パワーファス 東証Ｓ 23.8倍 ( 1,119) 193 ( 0.0 )
14. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 22.9倍 ( 3,093) 491 ( +0.8 )
15. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 18.7倍 ( 936) 750 ( -6.5 ) 半導体製造装置関連
16. <1418> インタライフ 東証Ｓ 13.9倍 ( 1,238) 502 ( +25.2 )
17. <6081> アライドアキ 東証Ｇ 13.1倍 ( 1,180) 209 ( 0.0 ) 人工知能関連
18. <2512> 野村外国債Ｈ 東証Ｅ 13.1倍 ( 1,572) 766 ( +1.6 )
19. <9307> 杉村倉 東証Ｓ 12.6倍 ( 1,059) 1016 ( +8.1 )
20. <2459> アウン 東証Ｓ 12.4倍 ( 594) 241 ( -1.2 )
21. <4421> ＤＩシステム 東証Ｓ 10.9倍 ( 163) 957 ( +0.3 )
22. <6634> ネクスＧ 東証Ｓ 10.3倍 ( 832) 127 ( -11.2 ) 人工知能関連
23. <143A> イシン 東証Ｇ 10.2倍 ( 235) 1030 ( +1.8 )
24. <1401> エムビーエス 東証Ｇ 9.0倍 ( 696) 1348 ( +0.9 )
25. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 8.3倍 ( 141) 642 ( +1.4 )
26. <3648> ＡＧＳ 東証Ｓ 8.3倍 ( 629) 1475 ( +25.7 ) データセンター関連
27. <8995> 誠建設 東証Ｓ 8.1倍 ( 918) 1111 ( +33.5 )
28. <4073> ジィ・シィ 東証Ｇ 7.9倍 ( 267) 637 ( +7.8 )
29. <3987> エコモット 東証Ｇ 7.8倍 ( 326) 441 ( -4.5 ) 人工知能関連
30. <2736> フェスタリア 東証Ｓ 7.4倍 ( 111) 564 ( -5.1 )
31. <4088> エアウォータ 東証Ｐ 7.2倍 (10,246) 2219.5 ( +6.9 ) JPX日経400採用
32. <3021> ＰＣＮＥＴ 東証Ｓ 7.1倍 ( 269) 1387 ( +6.3 )
33. <5527> プロパテクノ 東証Ｇ 6.8倍 ( 1,302) 829 ( +23.4 )
34. <1850> 南海辰村 東証Ｓ 6.4倍 ( 1,120) 533 ( +18.2 )
35. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 6.4倍 ( 5,416) 1715 ( +27.8 ) レアアース関連
36. <3558> ジェイドＧ 東証Ｇ 6.2倍 ( 1,346) 1540 ( +18.3 )
37. <3294> イーグランド 東証Ｓ 6.2倍 ( 467) 1994 ( +16.3 )
38. <276A> ククレブ 東証Ｇ 6.2倍 ( 1,582) 5810 ( -13.2 ) 人工知能関連
39. <4057> インタファク 東証Ｇ 6.1倍 ( 196) 461 ( -12.5 )
40. <7525> リックス 東証Ｐ 6.1倍 ( 398) 3660 ( +11.2 ) 半導体製造装置関連
41. <7776> セルシード 東証Ｇ 6.1倍 ( 2,161) 436 ( -15.8 )
42. <1853> 森組 東証Ｓ 6.1倍 ( 261) 330 ( +3.4 )
43. <3139> ラクトＪ 東証Ｐ 6.1倍 ( 1,194) 3415 ( -16.2 ) 円高メリット関連
44. <3094> スーパーＶ 東証Ｓ 5.9倍 ( 136) 793 ( +22.9 )
45. <2970> グッドライフ 東証Ｓ 5.9倍 ( 224) 1159 ( +15.6 )
46. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 5.8倍 ( 796) 505 ( +8.1 ) 人工知能関連
47. <4343> イオンファン 東証Ｐ 5.7倍 ( 796) 2950 ( -15.7 )
48. <7065> ｕｐｒ 東証Ｓ 5.6倍 ( 118) 724 ( -3.1 )
49. <7997> くろ工 東証Ｓ 5.5倍 ( 148) 1045 ( -0.1 )
50. <3181> 買取王国 東証Ｓ 5.3倍 ( 262) 926 ( -7.3 )
株探ニュース