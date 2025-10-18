

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月17日終値の10月10日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 16 業種 値下がり： 17 業種

東証プライム：1610銘柄 値上がり： 722 銘柄 値下がり： 851 銘柄 変わらず他： 37 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 小売業(0277) +2.48 イオン <8267> 、サイゼリヤ <7581> 、良品計画 <7453>

２. 海運業(0272) +1.39 川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>

３. 建設業(0253) +1.20 東洋エンジ <6330> 、大末建 <1814> 、浅沼組 <1852>

４. 電気・ガス(0270) +1.20 レノバ <9519> 、Ｊパワー <9513> 、東電ＨＤ <9501>

５. 機械(0265) +1.18 竹内製作所 <6432> 、技研製 <6289> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003>

６. 倉庫・運輸(0274) +1.09 安田倉 <9324> 、上組 <9364> 、トランシティ <9310>

７. 水産・農林業(0251) +1.02 サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>

８. パルプ・紙(0256) +0.84 北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708> 、ザ・パック <3950>

９. 食料品(0254) +0.75 養命酒 <2540> 、日清食ＨＤ <2897> 、寿スピリッツ <2222>

10. 精密機器(0268) +0.42 メニコン <7780> 、マニー <7730> 、長野計器 <7715>

11. 陸運業(0271) +0.34 阪急阪神 <9042> 、南海電 <9044> 、近鉄ＧＨＤ <9041>

12. 情報・通信業(0275) +0.25 ボードルア <4413> 、ＫＬａｂ <3656> 、松竹 <9601>

13. 空運業(0273) +0.23 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

14. 鉄鋼(0262) +0.10 菱製鋼 <5632> 、新日本電工 <5563> 、大平金 <5541>

15. 輸送用機器(0267) +0.09 日車両 <7102> 、新明和 <7224> 、モリタＨＤ <6455>

16. 金属製品(0264) +0.02 パイオラック <5988> 、ニッパツ <5991> 、宮地エンジ <3431>

17. 不動産業(0282) -0.09 ミガロＨＤ <5535> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、カチタス <8919>

18. 非鉄金属(0263) -0.47 ＳＷＣＣ <5805> 、邦チタ <5727> 、ＪＸ金属 <5016>

19. その他製品(0269) -0.56 トランザク <7818> 、タカラトミー <7867> 、ヤマハ <7951>

20. 鉱業(0252) -0.80 石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

21. 化学(0257) -0.92 クミアイ化 <4996> 、扶桑化学 <4368> 、日東電 <6988>

22. 繊維製品(0255) -1.14 ＴＳＩＨＤ <3608> 、ユニチカ <3103> 、富士紡ＨＤ <3104>

23. その他金融業(0281) -1.32 クレセゾン <8253> 、ネットプロ <7383> 、イー・ギャラ <8771>

24. 電気機器(0266) -1.36 ファナック <6954> 、ニデック <6594> 、ＨＩＯＫＩ <6866>

25. 石油・石炭(0259) -1.39 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>

26. 卸売業(0276) -1.43 ラクトＪ <3139> 、進和 <7607> 、丸紅 <8002>

27. ガラス・土石(0261) -1.89 板硝子 <5202> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東海カーボン <5301>

28. 医薬品(0258) -2.11 中外薬 <4519> 、住友ファーマ <4506> 、参天薬 <4536>

29. 証券・商品(0279) -2.61 マネックスＧ <8698> 、スパークス <8739> 、ＳＢＩ <8473>

30. 銀行業(0278) -2.63 りそなＨＤ <8308> 、ほくほくＦＧ <8377> 、みずほＦＧ <8411>

31. ゴム製品(0260) -3.55 ブリヂストン <5108> 、ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101>

32. サービス業(0283) -4.41 イオンファン <4343> 、オープンＧ <6572> 、ＦＥＡＳＹ <212A>

33. 保険業(0280) -4.60 Ａクリエイト <8798> 、ライフネット <7157> 、ＳＯＭＰＯ <8630>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



