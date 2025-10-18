　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※10月17日終値の10月10日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4370> モビルス　　　東証Ｇ　　-40.7 　　354　 ２６年８月期最終損益の赤字転落予想に失望売り
２. <373A> リップス　　　東証Ｇ　　-37.2　　2075　 今期経常は25％減益へ
３. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ　　-35.5　　2700　
４. <4592> サンバイオ　　東証Ｇ　　-30.1　　2690　
５. <5987> オーネックス　東証Ｓ　　-29.4　　2022　
６. <5129> ＦＩＸＥＲ　　東証Ｇ　　-28.1 　　448　 ２５年８月期大幅赤字で着地
７. <2936> ベースフード　東証Ｇ　　-27.0 　　319　
８. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-26.9 　　402　 仮想通貨関連
９. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ　　-25.7 　　130　 仮想通貨関連
10. <2884> ヨシムラＨＤ　東証Ｐ　　-23.3 　　681　 ホタテや海外事業低迷で２６年２月期業績予想を下方修正
11. <5246> エレメンツ　　東証Ｇ　　-23.2 　　752　 Ｍ＆Ａ関連費用で１２～８月期営業赤字転落
12. <325A> テンシャル　　東証Ｇ　　-23.0　　3765　 ２５年８月期決算と株主優待導入を発表も材料出尽くし感
13. <6224> ＪＲＣ　　　　東証Ｇ　　-22.9　　1275　 6-8月期(2Q)経常は52％減益
14. <4888> ステラファ　　東証Ｇ　　-22.3 　　306　 今期最終を赤字拡大に下方修正
15. <4176> ココナラ　　　東証Ｇ　　-20.7 　　390　
16. <7351> グッドパッチ　東証Ｇ　　-19.8 　　689　
17. <9240> デリバリコン　東証Ｇ　　-19.4 　　670　 人工知能関連
18. <4015> ペイクラウド　東証Ｇ　　-18.9 　　506　 サイバーセキュリティ関連
19. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-18.9　　1850　 人工知能関連
20. <3825> リミックス　　東証Ｓ　　-18.4 　　283　 仮想通貨関連
21. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ　　-18.4 　　440　
22. <2086> 農中ＳＰ５Ｈ　東証Ｅ　　-18.0　　2702　
23. <9238> バリューＣ　　東証Ｇ　　-17.9　　1482　 通期業績予想の上方修正を発表
24. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ　　-17.8　　1322　 今期経常６１％増益・初配当実施計画も利益確定売り優勢
25. <323A> フライヤー　　東証Ｇ　　-17.6 　　579　
26. <3902> ＭＤＶ　　　　東証Ｐ　　-17.6 　　453　 今期下方修正を嫌気
27. <130A> ウェリタス　　東証Ｇ　　-17.6 　　573　 25年12月期の営業損益予想を3.97億円の赤字に下方修正
28. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　-16.8　　　94　 仮想通貨関連
29. <3991> ウォンテッド　東証Ｇ　　-16.8　　1186　 先行投資で２６年８月期大幅営業減益へ
30. <3550> ＡＴＡＯ　　　東証Ｇ　　-16.7 　　200　 ６～８月期営業減益での着地を嫌気
31. <9978> 文教堂ＧＨＤ　東証Ｓ　　-16.4　　　46　
32. <3139> ラクトＪ　　　東証Ｐ　　-16.2　　3415　 6-8月期経常益は減益に転じる
33. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ　　-15.9 　　422　
34. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　-15.9 　　260　
35. <7776> セルシード　　東証Ｇ　　-15.8 　　436　
36. <4343> イオンファン　東証Ｐ　　-15.7　　2950　 6-8月期営業益はほぼ横ばいにとどまり
37. <7603> ジーイエット　東証Ｓ　　-15.7 　　188　 仮想通貨関連
38. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ　　-15.1　　　62　 前期経常は赤字拡大で着地、今期業績は非開示
39. <4429> リックソフト　東証Ｇ　　-14.7　　1025　 上期経常が40％減益で着地・6-8月期も47％減益
40. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　-14.6 　　373　 6-8月期(1Q)経常は赤字転落で着地
41. <3913> ＧｒｅｅｎＢ　東証Ｇ　　-14.6 　　910　 人工知能関連
42. <6572> オープンＧ　　東証Ｐ　　-14.5 　　330　 人工知能関連
43. <8912> エリアクエス　東証Ｓ　　-14.4 　　172　
44. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-14.4 　　552　 前期最終は赤字拡大で着地、今期業績は非開示
45. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ　　-14.3 　　573　
46. <3935> エディア　　　東証Ｓ　　-14.0 　　948　
47. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ　　-13.9　　1030　 半導体製造装置関連
48. <5578> ＡＲアドバン　東証Ｇ　　-13.7　　3020　
49. <350A> ＤＧ　　　　　東証Ｇ　　-13.5　　4740　
50. <3647> ジー・スリー　東証Ｓ　　-13.4 　　129　

株探ニュース