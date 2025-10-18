週間ランキング【値下がり率】 (10月17日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月17日終値の10月10日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4370> モビルス 東証Ｇ -40.7 354 ２６年８月期最終損益の赤字転落予想に失望売り
２. <373A> リップス 東証Ｇ -37.2 2075 今期経常は25％減益へ
３. <2334> イオレ 東証Ｇ -35.5 2700
４. <4592> サンバイオ 東証Ｇ -30.1 2690
５. <5987> オーネックス 東証Ｓ -29.4 2022
６. <5129> ＦＩＸＥＲ 東証Ｇ -28.1 448 ２５年８月期大幅赤字で着地
７. <2936> ベースフード 東証Ｇ -27.0 319
８. <3350> メタプラ 東証Ｓ -26.9 402 仮想通貨関連
９. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ -25.7 130 仮想通貨関連
10. <2884> ヨシムラＨＤ 東証Ｐ -23.3 681 ホタテや海外事業低迷で２６年２月期業績予想を下方修正
11. <5246> エレメンツ 東証Ｇ -23.2 752 Ｍ＆Ａ関連費用で１２～８月期営業赤字転落
12. <325A> テンシャル 東証Ｇ -23.0 3765 ２５年８月期決算と株主優待導入を発表も材料出尽くし感
13. <6224> ＪＲＣ 東証Ｇ -22.9 1275 6-8月期(2Q)経常は52％減益
14. <4888> ステラファ 東証Ｇ -22.3 306 今期最終を赤字拡大に下方修正
15. <4176> ココナラ 東証Ｇ -20.7 390
16. <7351> グッドパッチ 東証Ｇ -19.8 689
17. <9240> デリバリコン 東証Ｇ -19.4 670 人工知能関連
18. <4015> ペイクラウド 東証Ｇ -18.9 506 サイバーセキュリティ関連
19. <4889> レナ 東証Ｇ -18.9 1850 人工知能関連
20. <3825> リミックス 東証Ｓ -18.4 283 仮想通貨関連
21. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ -18.4 440
22. <2086> 農中ＳＰ５Ｈ 東証Ｅ -18.0 2702
23. <9238> バリューＣ 東証Ｇ -17.9 1482 通期業績予想の上方修正を発表
24. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ -17.8 1322 今期経常６１％増益・初配当実施計画も利益確定売り優勢
25. <323A> フライヤー 東証Ｇ -17.6 579
26. <3902> ＭＤＶ 東証Ｐ -17.6 453 今期下方修正を嫌気
27. <130A> ウェリタス 東証Ｇ -17.6 573 25年12月期の営業損益予想を3.97億円の赤字に下方修正
28. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -16.8 94 仮想通貨関連
29. <3991> ウォンテッド 東証Ｇ -16.8 1186 先行投資で２６年８月期大幅営業減益へ
30. <3550> ＡＴＡＯ 東証Ｇ -16.7 200 ６～８月期営業減益での着地を嫌気
31. <9978> 文教堂ＧＨＤ 東証Ｓ -16.4 46
32. <3139> ラクトＪ 東証Ｐ -16.2 3415 6-8月期経常益は減益に転じる
33. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ -15.9 422
34. <7719> 東京衡機 東証Ｓ -15.9 260
35. <7776> セルシード 東証Ｇ -15.8 436
36. <4343> イオンファン 東証Ｐ -15.7 2950 6-8月期営業益はほぼ横ばいにとどまり
37. <7603> ジーイエット 東証Ｓ -15.7 188 仮想通貨関連
38. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ -15.1 62 前期経常は赤字拡大で着地、今期業績は非開示
39. <4429> リックソフト 東証Ｇ -14.7 1025 上期経常が40％減益で着地・6-8月期も47％減益
40. <198A> ポスプラ 東証Ｇ -14.6 373 6-8月期(1Q)経常は赤字転落で着地
41. <3913> ＧｒｅｅｎＢ 東証Ｇ -14.6 910 人工知能関連
42. <6572> オープンＧ 東証Ｐ -14.5 330 人工知能関連
43. <8912> エリアクエス 東証Ｓ -14.4 172
44. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -14.4 552 前期最終は赤字拡大で着地、今期業績は非開示
45. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ -14.3 573
46. <3935> エディア 東証Ｓ -14.0 948
47. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -13.9 1030 半導体製造装置関連
48. <5578> ＡＲアドバン 東証Ｇ -13.7 3020
49. <350A> ＤＧ 東証Ｇ -13.5 4740
50. <3647> ジー・スリー 東証Ｓ -13.4 129
株探ニュース