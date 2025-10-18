週間ランキング【値上がり率】 (10月17日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※10月17日終値の10月10日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7837> アールシー 東証Ｓ 60.5 621 旭化成ホームズと資本・業務提携契約へ
２. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ 52.0 620 『コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子』が日本特許査定
３. <9353> 桜島埠 東証Ｓ 40.9 2647 自民と維新の政策協議スタートで思惑
４. <1676> ＷＴ貴金属 東証Ｅ 35.2 50000
５. <7018> 内海造 東証Ｓ 34.7 10400 円安効果で２６年３月期業績予想を上方修正
６. <7711> 助川電気 東証Ｓ 34.4 9620 維新合流による高市首相誕生への期待高まる
７. <8995> 誠建設 東証Ｓ 33.5 1111
８. <4745> 東京個別 東証Ｓ 32.3 446 上場廃止後に株式併合でベネッセＨＤの完全子会社に
９. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 27.8 1715 貴金属市況高が投資資金の攻勢呼び込む
10. <3648> ＡＧＳ 東証Ｓ 25.7 1475 今３月期営業利益大幅上方修正と配当増額を好感
11. <1418> インタライフ 東証Ｓ 25.2 502 大型案件の工事進捗が計画上回り今期は一転最終増益を計画
12. <4673> 川崎地質 東証Ｓ 23.4 4870 ２５年１１月期業績予想を上方修正
13. <5527> プロパテクノ 東証Ｇ 23.4 829 ２５年１１月期業績予想及び配当予想を上方修正し株主優待制度を導入
14. <3094> スーパーＶ 東証Ｓ 22.9 793 『ロピア』運営会社によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
15. <2036> 金先物Ｗブル 東証EN 22.9 189500
16. <7608> ＳＫジャパン 東証Ｓ 21.6 1366 ２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正
17. <1543> 純パラ信託 東証Ｅ 21.6 75980
18. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 21.1 713 フィジカルＡＩ関連の関連有力株として頭角現す
19. <1542> 純銀信託 東証Ｅ 20.6 27445
20. <1540> 純金信託 東証Ｅ 20.3 23400 止まらない金市況高を背景に投資資金流入続く
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ 20.3 790.3
22. <168A> イタミアート 東証Ｇ 20.1 1400
23. <8267> イオン 東証Ｐ 19.1 2180 ８月中間期営業益２０％増で過去最高を更新
24. <3558> ジェイドＧ 東証Ｇ 18.3 1540 26年2月期第2四半期の業績を好材料視
25. <1850> 南海辰村 東証Ｓ 18.2 533
26. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ 16.7 2942 ６～８月は営業益２．６倍で受注残は高水準
27. <369A> エータイ 東証Ｇ 16.3 3360 永代供養墓の需要伸び今８月期は連続最高益予想
28. <3294> イーグランド 東証Ｓ 16.3 1994 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
29. <428A> サイプレス 東証Ｓ 16.2 723 ２６年８月期の最高益更新予想を好感
30. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ 16.2 86 出資先の台湾オーブック社がナスダック上場
31. <1541> 純プラ信託 東証Ｅ 16.1 10030
32. <2970> グッドライフ 東証Ｓ 15.6 1159
33. <1673> ＷＴ銀 東証Ｅ 14.7 7999
34. <5952> アマテイ 東証Ｓ 14.5 197 電気自動車関連
35. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ 14.5 1242 水戸と横浜で動物病院を運営するヒルズを子会社化へ
36. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 14.1 1757 中国のレアアース輸出規制の動き再燃で投資資金誘導
37. <6432> 竹内製作所 東証Ｐ 14.0 5940 今２月期業績見通し上方修正と配当も増額へ
38. <7581> サイゼリヤ 東証Ｐ 14.0 5500 ２６年８月期は連続最高益更新計画で見直し買いが集まる
39. <1675> ＷＴパラジ 東証Ｅ 13.6 22080
40. <6289> 技研製 東証Ｐ 13.5 1568 １３８万株を上限とする自社株買い発表と今期２ケタ営業増益見通しを好感
41. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 13.2 1363 大阪『副首都構想』と国策の下水道インフラで活躍期待
42. <277A> グロービング 東証Ｇ 12.9 2697 ＡＩ事業起点のコンサル拡大で２６年５月期利益予想を上方修正
43. <4413> ボードルア 東証Ｐ 12.9 2958 上期最終が34％増益で着地・6-8月期も35％増益
44. <6022> 赤阪鉄 東証Ｓ 12.5 3420
45. <7453> 良品計画 東証Ｐ 12.3 3131 ２６年８月期は連続最高益更新・実質増配計画で評価
46. <6814> 古野電 東証Ｐ 12.2 8090 26年2月期業績予想及び配当予想を上方修正
47. <9254> ラバブルＭＧ 東証Ｇ 12.2 1494
48. <5356> 美濃窯 東証Ｓ 11.4 1351
49. <7525> リックス 東証Ｐ 11.2 3660 次世代半導体向けフラックス洗浄装置を開発
50. <6044> 三機サービス 東証Ｓ 11.2 2068 ６～８月期黒字転換をポジティブ視
株探ニュース