　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※10月17日終値の10月10日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,310銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7837> アールシー　　東証Ｓ 　　60.5 　　621　 旭化成ホームズと資本・業務提携契約へ
２. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ 　　52.0 　　620　 『コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子』が日本特許査定
３. <9353> 桜島埠　　　　東証Ｓ 　　40.9　　2647　 自民と維新の政策協議スタートで思惑
４. <1676> ＷＴ貴金属　　東証Ｅ 　　35.2 　50000　
５. <7018> 内海造　　　　東証Ｓ 　　34.7 　10400　 円安効果で２６年３月期業績予想を上方修正
６. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　34.4　　9620　 維新合流による高市首相誕生への期待高まる
７. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ 　　33.5　　1111　
８. <4745> 東京個別　　　東証Ｓ 　　32.3 　　446　 上場廃止後に株式併合でベネッセＨＤの完全子会社に
９. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　27.8　　1715　 貴金属市況高が投資資金の攻勢呼び込む
10. <3648> ＡＧＳ　　　　東証Ｓ 　　25.7　　1475　 今３月期営業利益大幅上方修正と配当増額を好感
11. <1418> インタライフ　東証Ｓ 　　25.2 　　502　 大型案件の工事進捗が計画上回り今期は一転最終増益を計画
12. <4673> 川崎地質　　　東証Ｓ 　　23.4　　4870　 ２５年１１月期業績予想を上方修正
13. <5527> プロパテクノ　東証Ｇ 　　23.4 　　829　 ２５年１１月期業績予想及び配当予想を上方修正し株主優待制度を導入
14. <3094> スーパーＶ　　東証Ｓ 　　22.9 　　793　 『ロピア』運営会社によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
15. <2036> 金先物Ｗブル　東証EN 　　22.9　189500　
16. <7608> ＳＫジャパン　東証Ｓ 　　21.6　　1366　 ２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正
17. <1543> 純パラ信託　　東証Ｅ 　　21.6 　75980　
18. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　　21.1 　　713　 フィジカルＡＩ関連の関連有力株として頭角現す
19. <1542> 純銀信託　　　東証Ｅ 　　20.6 　27445　
20. <1540> 純金信託　　　東証Ｅ 　　20.3 　23400　 止まらない金市況高を背景に投資資金流入続く
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　東証Ｅ 　　20.3 　790.3　
22. <168A> イタミアート　東証Ｇ 　　20.1　　1400　
23. <8267> イオン　　　　東証Ｐ 　　19.1　　2180　 ８月中間期営業益２０％増で過去最高を更新
24. <3558> ジェイドＧ　　東証Ｇ 　　18.3　　1540　 26年2月期第2四半期の業績を好材料視
25. <1850> 南海辰村　　　東証Ｓ 　　18.2 　　533　
26. <135A> ヴレインＳ　　東証Ｇ 　　16.7　　2942　 ６～８月は営業益２．６倍で受注残は高水準
27. <369A> エータイ　　　東証Ｇ 　　16.3　　3360　 永代供養墓の需要伸び今８月期は連続最高益予想
28. <3294> イーグランド　東証Ｓ 　　16.3　　1994　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
29. <428A> サイプレス　　東証Ｓ 　　16.2 　　723　 ２６年８月期の最高益更新予想を好感
30. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ 　　16.2　　　86　 出資先の台湾オーブック社がナスダック上場
31. <1541> 純プラ信託　　東証Ｅ 　　16.1 　10030　
32. <2970> グッドライフ　東証Ｓ 　　15.6　　1159　
33. <1673> ＷＴ銀　　　　東証Ｅ 　　14.7　　7999　
34. <5952> アマテイ　　　東証Ｓ 　　14.5 　　197　 電気自動車関連
35. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　14.5　　1242　 水戸と横浜で動物病院を運営するヒルズを子会社化へ
36. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　14.1　　1757　 中国のレアアース輸出規制の動き再燃で投資資金誘導
37. <6432> 竹内製作所　　東証Ｐ 　　14.0　　5940　 今２月期業績見通し上方修正と配当も増額へ
38. <7581> サイゼリヤ　　東証Ｐ 　　14.0　　5500　 ２６年８月期は連続最高益更新計画で見直し買いが集まる
39. <1675> ＷＴパラジ　　東証Ｅ 　　13.6 　22080　
40. <6289> 技研製　　　　東証Ｐ 　　13.5　　1568　 １３８万株を上限とする自社株買い発表と今期２ケタ営業増益見通しを好感
41. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ 　　13.2　　1363　 大阪『副首都構想』と国策の下水道インフラで活躍期待
42. <277A> グロービング　東証Ｇ 　　12.9　　2697　 ＡＩ事業起点のコンサル拡大で２６年５月期利益予想を上方修正
43. <4413> ボードルア　　東証Ｐ 　　12.9　　2958　 上期最終が34％増益で着地・6-8月期も35％増益
44. <6022> 赤阪鉄　　　　東証Ｓ 　　12.5　　3420　
45. <7453> 良品計画　　　東証Ｐ 　　12.3　　3131　 ２６年８月期は連続最高益更新・実質増配計画で評価
46. <6814> 古野電　　　　東証Ｐ 　　12.2　　8090　 26年2月期業績予想及び配当予想を上方修正
47. <9254> ラバブルＭＧ　東証Ｇ 　　12.2　　1494　
48. <5356> 美濃窯　　　　東証Ｓ 　　11.4　　1351　
49. <7525> リックス　　　東証Ｐ 　　11.2　　3660　 次世代半導体向けフラックス洗浄装置を開発
50. <6044> 三機サービス　東証Ｓ 　　11.2　　2068　 ６～８月期黒字転換をポジティブ視

