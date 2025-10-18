「スマスロ 東京リベンジャーズ」、サミー商店オンラインで追加グッズの販売開始
サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「スマスロ 東京リベンジャーズ」追加グッズの販売を開始した。
■スマスロ 東京リベンジャーズ 演出アクリルスタンド(ランダム10種)
販売価格：1,100円(税込)
■スマスロ 東京リベンジャーズ 演出アクリルスタンド(コンプセット)
販売価格：11,000円(税込)
「スマスロ 東京リベンジャーズ」の演出アクリルスタンドが登場。ランダム封入でどの演出が出るかは開けてからのお楽しみ。
※全10種(内シークレット１種)になる。
※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応しない。
※コンプセットのみ特典ステッカーシート付き。
■特典ステッカーシート
コンプセットの購入者に限り、特典ステッカーシート1枚をプレゼント。
詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページにて。
