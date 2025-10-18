サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「スマスロ 東京リベンジャーズ」追加グッズの販売を開始した。



■スマスロ 東京リベンジャーズ　演出アクリルスタンド(ランダム10種)

販売価格：1,100円(税込)

■スマスロ 東京リベンジャーズ　演出アクリルスタンド(コンプセット)

販売価格：11,000円(税込)

「スマスロ 東京リベンジャーズ」の演出アクリルスタンドが登場。ランダム封入でどの演出が出るかは開けてからのお楽しみ。



※全10種(内シークレット１種)になる。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応しない。

※コンプセットのみ特典ステッカーシート付き。

■特典ステッカーシート

コンプセットの購入者に限り、特典ステッカーシート1枚をプレゼント。



詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページにて。