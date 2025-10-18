◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）

第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）出場権を懸けた予選会がスタートした。本大会出場の10位以内を目指し、昨年よりも1校少ない42校が参加。ハーフマラソンの距離を各校10人以上最大12人が走り、上位10人の合計タイムを争う。暑さ対策で前回より約1時間早い午前8時30分のスタートとなった。

昨年の予選会を1秒差の10位でぎりぎり突破し、本大会では7秒差の11位でシード権を逃した順大、本大会19位で2年ぶりに予選会に臨む大東大、78年連続出場が懸かる日体大などが有力候補。昨年はロホマン・シュモン（3年）のゴール目前での棄権により14位で本大会出場を逃した東海大、前回1秒差の11位で涙をのんだ東農大などの復活も注目される。

発表されたスタートリストでは、昨年トップ通過した立大のエースで前回箱根で2区を走った馬場賢人（4年）が欠場となった。また、山梨学院大は留学生2人のうちジェームス・ムトゥク（4年）が欠場し、ブライアン・キピエゴ（3年）は出場する。

第102回箱根駅伝にはシード校の青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大に加え、予選会突破の10校、落選校の選手で編成される「関東学生連合」が出場。「関東学生連合」は今回から編成方法が変わり、予選会11〜20位の各校から1人ずつ選出された10人、21位以下の各校から予選会の個人上位6人（各校1人）を加えた計16人で構成される。