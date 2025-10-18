「e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC」、サミー商店オンラインでグッズ販売開始
サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC」グッズの販売を開始した。
■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC Tシャツ(ミニキャラ)
販売価格：5,000円(税込)
■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC Tシャツ(名言)
販売価格：5,000円(税込)
■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC 木製お守り
販売価格：1,100円(税込)
■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC アクリルカード
販売価格：1,100円(税込)
■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC 図柄アクリルスタンドキーホルダー(ランダム9種)
販売価格：各1,100円(税込)
■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC ラバーキーカバー
販売価格：1,580円(税込)
詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページにて。
