サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC」グッズの販売を開始した。



■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC　Tシャツ(ミニキャラ)

販売価格：5,000円(税込)



■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC　Tシャツ(名言)

販売価格：5,000円(税込)



■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC　木製お守り

販売価格：1,100円(税込)



■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC　アクリルカード

販売価格：1,100円(税込)



■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC　図柄アクリルスタンドキーホルダー(ランダム9種)

販売価格：各1,100円(税込)



■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC　ラバーキーカバー

販売価格：1,580円(税込)



詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページにて。