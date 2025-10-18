“尽くす女”より“安心できる女”がいい。イマドキ男性に「モテる女性像」とは
「尽くすタイプの女性はモテる」と言われたのはもう昔の話。最近の男性が本当に惹かれるのは、無理して頑張らず、自然体でいられる“安心できる女性”。見た目の華やかさよりも「心の安定」を重視する傾向が強まっているんです。そこで今回は、そんなイマドキ男性が求める「モテる女性像」を紐解きます。
情緒が安定していて「一緒にいて疲れない」
ちょっとした出来事で不機嫌になったり、男性の言葉に過剰反応したりしない。そんな女性は、男性にとってまさに“癒し”の存在です。小さなことに動じず、穏やかに対応できる姿勢に「安心感」や「信頼感」を覚える男性が増えています。
共感力が高く「分かってくれる」
話を最後まで聞き、「それは大変だったね」「わかるよ」と否定せずに受け止めてくれる、そんな共感力の高い女性に惹かれる男性は少なくありません。そんな女性となら「信頼関係を築きやすい」と感じるのです。決して上から目線のアドバイスはしてはいけません。
恋愛に依存せず「自分の時間を楽しんでいる」
恋愛にのめり込みすぎず、自分の時間も大切にできる女性は、男性から見て魅力的。「自分を振り回すことはないし、コントロールしてくることもない」と男性の目に映るのでしょう。そんな「彼がいなくても自分を楽しめる」という心の余裕が、結果的に恋を長続きさせます。
尽くすことより、落ち着きを持って寄り添うこと。それが今、男性が「一緒にいたい」と感じるモテの基準なのですよ。
