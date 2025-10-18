ÂåÉ½Àï¤«¤éÃæ2Æü¡ÖÀµÄ¾¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤â¡Ä´¶¤¸¤¿¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¡ÖÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¼¯ÅçGKÁáÀîÍ§´ð¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¿À¸Í¤È0-0¥É¥í¡¼
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï10·î17Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·0-0¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¼¯Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾å¼ê¤¯µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£4°Ì¿À¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¼¯Åç¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁ°È¾3Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤ï¤ì¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¿À¸ÍFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¸µ¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¡£ÂçÇ÷¤¬¥È¥é¥Ã¥×¸å¤Ëº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁáÀî¤Ï»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éº¸Â°ìËÜ¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡ÖÁ°¤Ë¥¨¥ê¥Áª¼ê¤È¡Ê¥¥à¡¦¡Ë¥Æ¥è¥ó¤¬¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçÇ÷Áª¼ê¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¾å¼ê¤¯µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤éÁáÀî¤Ï2ÊâÁ°¤ËµÍ¤á¥³¡¼¥¹¤òºÉ¤®¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ëº¸Â¤ò³«¤¤¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¡£¡¡
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¤â¿À¸Í¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Æ±26Ê¬¤ËºÆ¤Ó·èÄêµ¡¤òºî¤é¤ì¤¿¤¬Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤â²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¯¥í¥¹¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¿À¸Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁáÀî¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ë°ú¤Â³¤¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¿À¸Í¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë¤¬¡¢¡Ö¾¡¤ÁÅÀ3¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¹¶·â¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ°Íý¤Ç¤¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¿¢ÅÄ·¯¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤Ã¤Æ¡¢0¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¼éÈ÷¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤á¤ÆAÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¤½¤Î¸å9·î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¾·½¸¤µ¤ì¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê2-2¡Ë¡¢·àÅª¾¡Íø¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê3-2¡Ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤¬Íè½µ¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ø·¸¤«¤é¡¢¿À¸ÍÀï¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤éÃæ2Æü¤Î¶âÍËÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¡ÖÀµÄ¾¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂÎ¤¬´·¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤³¤Ã¤Á¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡Ë¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÎ¤¬¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂåÉ½¤È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿»þ¤ËÂÎ¤¬¥Ô¥¯¥Ã¤ÆÁá¤¯Æ°¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë²æËý¤Ç¤¤ë¤«¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÂåÉ½³èÆ°¤ò¡Ë¹ñÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼¯Åç¤Ï¼¡Àá¤Ë¤Ï¸½ºß¾¡¤ÁÅÀº¹5¤ÇµþÅÔ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤·¡¢1»î¹ç1»î¹ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Á´°÷¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë