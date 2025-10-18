女子ゴルフ・富士通レディース

女子ゴルフの国内ツアー・富士通レディース2025が17日、千葉・東急セブンハンドレッドC（6697ヤード、パー72）で開幕。2週連続の国内ツアー参戦となる渋野日向子（サントリー）は7バーディー、1ボギーの66で回り、6アンダーの首位発進を決めた。6番パー4ではスーパーショットが炸裂。会場を沸かせた場面に反響が広がった。

圧巻の一打だった。1番、2番と連続バーディーを奪って迎えた6番パー4、ラフからの第3打はグリーンに乗ってそのままカップイン。見事なアプローチでチップインバーディーを決めると会場のギャラリーは大喝采。会心の一打にトレードマークの笑顔を弾けさせながら歓声に応えていた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xは「渋野日向子がまたまたギャラリーを大きく沸かせる」と記し、実際の映像を公開。スーパーショット炸裂で、X上のファンからは「リーダーボードの1位に名前があるとやっぱり華出るよ」「しぶ子のスマイルは最高だね」「やっぱりシブコさんなのですよ」などと喝采が届いていた。

前週の「スタンレーレディスホンダ」では2日目に崩れ、米ツアーを含め5戦連続となる予選落ちを喫していた渋野。「もう悩みに悩んで、悩みまくってる」と胸の内を明かしていたが、復活へ好スタートを切った。



