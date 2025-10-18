モーニング娘。'25の弓桁朱琴（ゆみげた・あこ＝17）が11日、グループのインスタグラムに画像を投稿し、東京・昭和女子大学「人見記念講堂」で開催された歌手・森高千里（56）のコンサートを観覧したことを明かした。森高はモー娘。の所属事務所の先輩に当たる。



【写真】39歳差には見えない！森高千里（中央）とモーニング娘。'25

メンバーの小田さくら（26）、櫻井梨央（19）、井上春華（19）とともに森高を囲む画像を掲載「森高千里さん、そして会場いっぱいのファンの皆さんのパワーとエネルギーが溢れるライブ！愛に溢れた空間の温かさに沢山の元気をいただきました…」と感激。「お会いできて本当にうれしかったです。素敵な時間をありがとうございました!!」と感謝した。



櫻井もインスタに画像を掲載。「事務所の大先輩・森高千里さん、そしてファンの皆さんが心をひとつにして創り上げるライブ…あたたかくてエネルギーに満ちた空間に、たくさんの刺激をいただきました」と大興奮だった。



森高はモー娘。には触れずに自身のインスタグラムにコンサート画像を掲載。「外はだいぶ涼しくなりましたが、会場内は熱気に包まれました！今日も始まる前から皆さんの盛り上がりがすごかったですね～」とウキウキ。「いつも来てくださる方も、初めて来てくださった方も、コンサートを通してひとつになる瞬間が何度もあって嬉しかったです。」と感謝を伝えた。



（よろず～ニュース編集部）