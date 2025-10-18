「実績のある卒業生が多い」と思う日本の大学ランキング！ 2位は「京都大学」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「実績のある卒業生が多い」と思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。
創立以来築いてきた「自由の学風」を継承し、日本人初のノーベル賞（物理学賞）受賞者・湯川秀樹さんをはじめとするノーベル賞受賞者や研究者など、学術分野だけでなく、国内外のさまざまな業界で実績を上げる卒業生を数多く輩出しています。
回答者からは、「多数のノーベル賞受賞者を輩出している実績があるため」（40代男性／埼玉県）、「医療や文学面での著名人が頭に浮かんだ」（20代女性／和歌山県）、「国内外で活躍する優秀な人材を多く輩出している実績がある」（30代回答しない／愛知県）、「社会に役立つ研究や、権威ある賞の受賞者が多い印象があります」（50代女性／埼玉県）などの声がありました。
2025年10月12日時点でノーベル賞受賞者は京都大学に次いで全国2位。2024年度の国家公務員総合職試験の合格者数は全国1位を誇ります。
回答者からは、「優秀な実業家や政治家など数々の実績のある方を輩出してきた大学だからです」（20代男性／東京都）、「研究者も小説家とかも、さまざまな分野で有名な人って東大がやっぱり多いなって感じます」（30代女性／栃木県）、「政界や財界、学術界などで活躍している方が多いから」（40代女性／愛媛県）、「日本の大学といえば東京大学というイメージがあるから」（20代女性／長崎県）などのコメントが寄せられました。
2位：京都大学／134票2位は、京都大学。今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文さん、化学賞の北川進さんがいずれも京都大学出身ということで、改めて注目を集めています。
1位：東京大学／228票1位は、東京大学。1877年設立の長い歴史を誇る、日本最初の国立大学です。芥川龍之介や夏目漱石など数々の日本を代表する文豪、歴代総理大臣、医学者、映画監督の山田洋次さんや作曲家のすぎやまこういちさんなど、幅広い分野で日本をけん引する卒業生が名を連ねます。
