銀一は、スマートフォン向けのワイヤレスマイク「ワイヤレスマイクロ」向けに、10月24日より鮮やかな新色を追加する。販売価格は2万2000円。

追加されるカラーは「レッド」、「オレンジ」、「ブルー」で、ケースの充電端子はUSB Type-C。既に販売中の「ブラック」、「ホワイト」とあわせて、全5色展開となる。

送信機は2台で、ケースから取り出すと自動的に起動して受信機とペアリングする。「ゲインアシスト機能」により、環境に左右されないクリアな音声を収録できるという。

主なスペックは、伝送距離は見通しで約100m、マイクは無指向性で、バッテリー駆動時間は最大7時間、ケースと組み合わせて最大21時間、ケースのバッテリー容量は490mAhで充電端子はUSB Type-C、送信機2機を2回フル充電できる。

送信機の大きさは1.7×2×4cm、受信機は0.9×2.4×4.4cm、ケースは3×5.8×7.2cm。送信機の重さは12gでマグネット装着時は18g、受信機は6g、ケースは61g。対応するアプリはRØDE Central、RØDE Reporter、RØDE Capture。