ブルズと2WAY契約した河村勇輝（24）がウェイブ（契約解除）された。17日（日本時間18日）にチームが公式発表した。

21日（同22日）の今季開幕ロースターに生き残る事が出来ず、名門での公式デビューは幻となった。

昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

プレシーズンマッチ初戦となった7日（同8日）の敵地キャバリアーズ戦では第3Q途中から出場。わずか1分で3つのアシストをマークするなど3得点5アシスト3リバウンドをマークした。そしてプレシーズンマッチ2戦目となった9日（同10日）の本拠地キャバリアーズ戦では、第4Qから2戦連続途中出場。プレシーズン初戦と比べてプレータイムは減少したが、勝負所でフリースローを決めるなど3得点3アシスト5リバウンドを記録した。しかしプレシーズンマッチ3戦目以降は、右足の下腿を痛めて欠場が続き、今季のプレシーズンマッチ出場は2試合止まりに終わった。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は自身のX（旧ツイッター）で「健康上の理由によるものであることを確認してます」と、右足のケガが影響して契約解除になったと明かしている。

日本時間土曜の朝のニュースにファンからは「厳しい世界だな…」「どれだけのケガなんだろう…」「残念すぎる」「マジか…」「NBAは突然これがあるからわからん」「ケガが心配」「勇輝のシカゴデビューは幻に…」など衝撃の声が上がった。

その一方で、河村は昨季エキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った過去もあるため「河村くんなら前を向いているはず」「きっと新しいチャンスが巡ってくるよ」「まずはしっかり治してまた挑戦しよう！」「またNBAの舞台に戻ってきてほしい」などと今後に期待する声も上がった。