今年9月、オペラ歌手の脇園彩さん（37）は世界の歌劇場の最高峰、ミラノ・スカラ座でヒロインを務めた。その偉業から「オペラ界の大谷翔平」とも称される彼女は、学生時代は医者志望だったという。なぜオペラの道に進んだのか。評論家の香原斗志さんが聞いた――。

■世界最高峰の劇場でヒロインを務めた30代女性

日本から海外に留学する人の数は、2004年をピークに減少し、いまでは韓国の4分の1にすぎない。しかも異常な円安により、残念な状況に拍車がかかっている。長引けば、経験や見識も含めた日本人の力が世界のなかで相対的に低下し、ひいては経済力を中心とした国力のさらなる停滞につながるだろう。

そんな厳しい状況にあるだけに、野球の大谷翔平選手の活躍には一縷の望みを抱いてしまう。欧州リーグで活躍するサッカー選手たちに対してもそうだ。日本人はフィジカル面で欧米の選手に太刀打ちできないと、かつては考えられていた。しかし、大谷をはじめとする選手たちは、日本人も能力の磨き方次第で欧米の選手に伍して活躍でき、トップクラスの結果を出すことも可能なのだと示してくれた。

現在、日本人が彼らから元気をもらっているのは間違いない。さらに進み、彼らがロールモデルになって、多くの若者が自分の力を磨き、その力を世界で試すために海外に羽ばたくようになってくれないか、と願わざるをえない。

不幸中の幸いというべきか、ロールモデルになりうる日本人が海外で活躍している分野は、スポーツだけではない。そこで、ぜひ知ってほしい人材がいる。オペラ歌手（メゾ・ソプラノ）の脇園彩さん（37）。オペラ発祥の国イタリア在住の彼女はこの9月、オペラの殿堂であり、世界の歌劇場の最高峰でもあるミラノ・スカラ座で、栄えあるヒロインを務めたのである。

■客席に興奮の渦を巻き起こした「シンデレラ」

彩さんが主演したのは9月6日、9日、13日、15日の4回。演目はジョアキーノ・ロッシーニが作曲し、1817年にローマで初演された《ラ・チェネレントラ》だった。「チェネレントラ」はイタリア語で「シンデレラ」を指す。彼女は文字どおりシンデレラ物語を駆け上がったのだ。

しかも、このロッシーニのオペラは超自然的な要素が希薄で、カボチャの馬車もガラスの靴も登場せず、人間ドラマとしての側面が強調されている。それだけに、シンデレラ物語がいっそうの現実感を帯びたともいえる。

チェネレントラ、すなわちシンデレラとは「灰かぶり姫」のことで、このオペラでの役名はアンジェリーナという。コロラトゥーラという言葉を聞いたことがあるだろうか。細かく速い音符を連ねて旋律を飾り、声を転がすようにして歌う歌唱法のことで、アンジェリーナ役は随所で、難易度の高いコロラトゥーラの旋律を歌わなければならない。

私は9月15日に現地で鑑賞したが、彩さんはとても自然な発声で、やわらかいが意志的な声が、広いスカラ座の空間を無理なく満たしていった。この役は、最後にコロラトゥーラの技巧のかぎりを尽くすアリアが置かれ、歌いこなすのはきわめて難しいのだが、彼女はそれを自然に歌いながら徐々に拍車をかけ、客席に興奮の渦を巻き越していった。

■女子最難関校・桜蔭で得た能力

長身の彩さんは、欧米の歌手に負けず舞台映えする。そのうえ、オペラの要である声も欧米人に少しも負けていない。すでに述べたとおり、難易度が高い歌唱をこなす力は頭抜けている。加えて、彼女の歌には東洋人独特のカラーや癖がまったく感じられない。

オペラとは、ひと言で簡潔にいえば「台詞が歌われる劇」である。しかも、生粋の欧米文化なので、イタリア語にせよ、フランス語にせよ、ドイツ語にせよ、言葉が正しく美しく発音され、なおかつ欧米流の音色で表現されないと、どうしても違和感が生じてしまう。その点でオペラの世界で活躍するのは、身体能力が第一義的に問われるスポーツの分野で頭角を現すより、難しいといえる。

そんな環境で結果が出せるのは、もちろん天賦の才があってのことだが、それだけでは無理だ。私は彩さんに、10年ほど前からインタビューを繰り返しているが、彼女は常に長期的な目標を見据えたうえで、短期的な課題を見出し、一つひとつていねいに解決する。すぐれた指揮者や先輩歌手たちとの出会いを大切にし、そこに新しい学びを見つけては、そこでも一つひとつ吸収していく。

だから彼女の歌は、その前に聴いたときよりも必ず良くなっているし、会うたびに新しい課題を見つけ、解決に向けて努力をはじめている。時に危機的な状況が訪れても、解決したのちには、それをポジティブな体験としてとらえ直すことができる。

こうした能力は、彩さんが女子中高最難関の桜蔭中学校・高等学校の出身であることと、切り離せないように思う。

■中学受験を経験してよかったこと

《ラ・チェネレントラ》の終演後、桜蔭中高に通った利点について聞いてみた。彩さんは中学受験をしたメリットとして、こんなことを挙げた。

「頭が柔軟なうちに、知識をはじめいろんな見方、考え方を詰め込むじゃないですか。良くも悪くも、勉強せざるをえない環境に置かれた結果、視点を変えたり、視点を高く持ったりするスキルが身についた感じはあります」

中受については「子どもに無理させてはいけない、という考えもあり、それにも一理はある」と認める。だが、「選べる道は一つしかないのだから、選ばなかった道の利点より、選んだ道の利点に注目したほうがいい」と、ポジティブシンキングをするのが彩さんらしい。中高時代は学業で「どん底を経験したこともあった」というが、

「周囲がみな、いい意味であきらめない子たちばかりでした。好奇心旺盛で、向上心があって、そういう環境に身を置くと、自分も自然と高められていきます。また、私は変な人が好きで、変な人って自分の才能や個性を素直に開花させていると思う。そういう人はなにかが足りなくても、いてくれるほど世界は豊かになりますよね。桜蔭にはその手の子も結構いて、そんな環境で学べたのは財産だと思います」

卒業後に関しては、「いろんな分野の第一線で活躍している同級生が大勢いて、刺激をもらえるのもあるし、いまも同級生や先生がかなりの人数、公演を観にきてくれるんです」。

■小児科医志望から東京藝大へ

当初は小児科医になるつもりだったそうだが、中2のとき英語劇部に入って、みんなで舞台をつくる楽しさを知ってから、目指す世界がガラリと変わったそうだ。結局、医学部とは似ても似つかない東京藝大音楽学部声楽科に進んだ。

同大学院を修了後、2013年10月からイタリアに留学。パルマ国立音楽院を経て、2014年にはロッシーニの生誕地ペーザロのアカデミーに選抜され、ロッシーニ作曲《ランスへの旅》の難役メリベーア侯爵夫人役でイタリア・デビュー。その後、難関で知られるミラノ・スカラ座アカデミーを修了し、ヨーロッパを中心に活躍している。

東京の新国立劇場（渋谷区本町）でもたびたび大役を歌っている。2025年5〜6月にもロッシーニ作曲《セビリアの理髪師》のヒロイン、ロジーナ役で大喝采を浴びた。2026年5月にはマスネ作曲《ウェルテル》のシャルロット役で出演する。

また、昨年はヨーロッパで、泣く子も黙るほどの超難役3つにデビューした。6月にジュネーブ大劇場でドニゼッティ作曲《ロベルト・デヴェリュー》のサラ役。8月にペーザロのロッシーニ・オペラ・フェスティバルでロッシーニ作曲《ビアンカとファッリエーロ》のファッリエーロ役。10月にシチリア島のパレルモでロッシーニ作曲《イングランド女王エリザベッタ》のエリザベッタ役。

私は3つとも現地で聴いたが、いずれも当該の役で現在、彩さんを以上に歌える歌手がほかにいるとは思えない水準で、もちろん、割れんばかりの拍手を浴びていた。

■オペラ界の大谷翔平

やはり野球でいえば、彩さんのいる位置は大谷翔平選手に該当すると思う。昨年、彼女はTBS系の『情熱大陸』で取り上げられたが、オペラという分野がそれほどポピュラーとは言えない分、活躍が広く知られているとまではいえない。

しかし、大谷選手の活躍から多くの日本人が元気をもらうように、彩さんの活躍は、私たち日本人が広く元気をもらえるレベルのものだと思う。また、内向きになりすぎた日本の若者にとって、よいロールモデルになると思う。

だれもが大谷選手を真似できないように、だれもが彩さんを真似ることはできないだろう。しかし、彼女の意識や取り組みは、だれにとっても参考になる。そして、こういう人を参考にして、一人一人が向上心を持つ以外に、日本が再浮揚する道もないように思う。

