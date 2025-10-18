阪神は17日、DeNAとの｢2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第3戦に4−0で勝利。3連勝を飾り、アドバンテージの1勝を含め、無傷で日本シリーズ進出を決めた。

同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、8回二死満塁のピンチで登板し、見事火消しに成功した石井大智をフォーカス。番組でMCを務めた谷繁元信氏は「今季は53試合53イニング、防御率0.17。今日もシーズン中のそのままを出してくれましたよね」と話し、解説者の大矢明彦氏は「左の戸柱のところは郄橋で頑張らせましたよね。しかし凄いですよ、このボールは。最後のインハイのストレートを投げてくれれば、キャッチャーからしたら三振取るのはフォークだけじゃないという安心感がありますよね」とコメント。

谷繁氏は「1回坂本がマウンドに行ったじゃないですか。色々2人の意見をすり合わせたんでしょうね」とし、大矢氏は「おそらく坂本はフォークで空振りを取りたいのがあったと思うんですけど、ピッチャーが2回くらい首を振って坂本がマウンドに行きました。そこで意見交換して『インハイの真っ直ぐでいこう』となったんだと思います」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』