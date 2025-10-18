「one-hit wonder」の意味は？よく考えれば正解に辿りつけるかも…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「1発屋」でした！

「one-hit wonder」は、ひとつの曲や芸だけで成功を収め、それ以降の作品で注目されないアーティストや芸人のことを指します。

同じように、人気のある商品やサービスをひとつしか持っていない組織や個人に対して使うこともできるそうですよ。

「Years after his first invention, Steve showed everyone that he wasn't a one-hit wonder when he returned with several more successful products.」

（最初の発明から数年後、スティーブは1発屋ではないことをみんなに示した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。