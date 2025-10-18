子どもが希望していた大学に進学。何とも喜ばしい瞬間ですが、ときに家計を揺るがす大きな転換点になることも。自身の老後も考え始める50代にとって、想定外の教育費は深刻な問題。「子の夢」と「老後の安定」……天秤にかけたとき、何が起きるのでしょうか？

エリート部長の涙…ひとり娘の大学合格が輝かしい未来の始まりのはずだった

都内の閑静な住宅街に妻とひとり娘の3人で暮らしている、大手メーカーで部長職を務める萩原健介さん（55歳・仮名）。月収はおよそ80万円。周囲からはエリートサラリーマンといわれ、これまで仕事一筋で家族を支えてきました。そんな健介さんにとって今年一番の喜びは、ひとり娘の未来さん（19歳・仮名）が、かねてより志望していた難関私立大学に合格したことだったといいます。

「娘が生まれたときから、教育だけはしっかり受けさせてやりたいと夫婦で話していました。妻の協力もあって、塾の送り迎えから学費の捻出まで、必死でやってきましたから。中学生のころから目指していた大学の合格を知らされたときは、娘が夢を叶えたことと、これでようやく肩の荷が下りるとの思いから、思わず涙がこぼれましたね」

健介さんは当時をそう振り返ります。これまでの苦労がすべて報われた瞬間でした。早速、合格祝いを兼ねて、少し奮発した家族旅行に出かけました。宿泊は、世界的にも有名な超一流ホテル。美味しい料理に舌鼓を打ち、親子水入らずで語り合いました。健介さんにとって、それはそれは幸せな時間だったといいます。

しかし、旅行最終日の夜に大どんでん返しが訪れます。

「パパ、今まで本当にありがとう。大学も、パパとママが応援してくれたから合格できたと思ってる。でもね……」

大粒の涙をこぼしながら、続く言葉に健介さんは耳を疑いました。

「合格した大学、やっぱりいけない」

予想だにしない娘の告白に、健介さんは言葉を失います。なぜ、あれほど入りたがっていた大学を？ 混乱する健介さんに、未来さんは堰を切ったように話し始めました。

「本当は、高校生のころから大学は海外に行きたいと思っていた。でも、パパに負担をかけたくなくて言い出せなかった。日本の大学に合格したら気持ちも落ち着くかと思ったけど……やっぱり諦めきれなくて」

実は母親には相談済みで、だいぶ前から対策を進め、すでに希望する大学へ願書も提出しているというのです。自分だけが知らされていなかった。その事実に、健介さんは喜びの絶頂から一気に突き落とされたような感覚に陥りました。娘の夢を応援したい気持ちと、裏切られたような寂しさで、しばらく言葉が出なかったといいます。

「子の夢」と「老後」の天秤…50代世帯を襲う教育費のリアル

文部科学省の調査によると、私立大学の初年度納付金は平均で約136万円、4年間の学費総額は平均で400万円を超えます。さらに、日本学生支援機構（JASSO）の『令和4年度 学生生活調査結果』によると、自宅外から私立大学に通う学生の場合、学費と生活費を合わせた年間の支出は平均で約230万円にものぼります。4年間で1,000万円近くかかる計算です。

一方、文部科学省の資料によると、1年以上の留学経験者の留学総費用は、100万〜200万円未満が21.1%、200万〜300万円未満が13.7%、300万〜400万円未満が7.4%、400万〜500万円未満が7.0%、500万円以上は15.2%。留学期間によって、国内の大学進学以上の費用を想定しなければなりません。

また海外の大学によっては、留学生の授業料を母国人学生より高く設定している国もあります。たとえば米国のカリフォルニア大学は、母国人であれば約188万円ですが、留学生は約632万円です。英国のケンブリッジ大学では、母国人は約154万円に対し、留学生は約389万円となっています。ドイツのハイデルベルク大学は、母国人は無料で、留学生は約43万円です。

そのような海外留学では、82.1%の学生が「自費や仕送り」で資金を調達しています。返済不要の給付型奨学金を利用したのは7.1%など、奨学金を活用した人は1割にも満たない状況です。

月収80万円の健介さんは高収入世帯に分類され、ひとり娘の留学費用など余裕と思われるかもしれません。しかし、目前に迫る定年と「老後2,000万円問題」を考えれば、いくらかかるかわからない娘の留学費用に対して、すぐに「はい、わかりました」と即答できるわけではないでしょう。

「娘が合格した大学であれば、金銭的にも、娘の将来を考えても安心です。しかし、それだけで娘の夢を否定することはできません。いったん話を聞いたところ、何とかサポートできそうだと分かり、挑戦は1回だけという約束で、娘は合格した大学を蹴ることにしたのです」

親の許しを得た未来さんは希望の大学を受験。見事合格を手にし、海を渡ったそうです。

［参考資料］

文部科学省『国公私立大学の授業料等の推移』、『私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について』、『日本人学生の海外留学状況、及び 外国人留学生の在籍状況調査について』