今季限りで退任するＤｅＮＡの三浦大輔監督が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。ＣＳの舞台となった関西から横浜へ戻る新幹線の車中で自撮りした写真をアップし、ファンへ感謝のメッセージを伝えた。

白のＴシャツにメガネスタイルの指揮官。「たくさんの応援ありがとうございました！感謝です！横浜へ帰ります！ヨ・ロ・シ・ク！！」とつづった。

投稿直後からコメント欄にはファンの思いが殺到。「５年間走り抜けて来られたのでまずはゆっくり休んでください」「三浦監督、本当に感動をありがとうございました」「ありがとうございました、番長！」「番長ありがとう！！最高の選手で監督でした！！」「また戻ってきてください」と書き込まれた。

前日の試合後は阪神・藤川球児監督から花束を渡され、甲子園からは三浦コールも起こった。ベンチ裏では涙をこらえきれず、「本当に幸せでした。ありがとうございます」と感謝の思いを口にした。

１１分に及んだ取材対応では今後について問われて「明日からゆっくりします」と語っていた。