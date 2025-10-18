米大リーグのポストシーズンは１７日（日本時間１８日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）のドジャース（西地区１位）―ブルワーズ（中地区１位）第４戦がロサンゼルスで行われる。

スタメンが発表され、大谷翔平は先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場する。ブルワーズの先発投手は、左腕キンタナ。大谷は７月に３４号を放っている。試合開始は日本時間午前９時３８分の予定。（デジタル編集部）

３連勝でリーグ連覇に王手をかけているドジャースのオーダーは、投手を除き前日と同じ。３番にはウィル・スミスが入った。大谷は、ポストシーズン２度目の登板。ブルワーズとは、レギュラーシーズンを含めてメジャー８年目で初対戦となる。

ブルワーズは特に上位の打順を細かく入れ替えた。ＭＶＰ経験者のイエリチは３番、２１歳のチョウリオは２番に入った。

スタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番先発投手兼ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番捕手スミス、４番一塁フリーマン、５番二塁エドマン、６番右翼Ｔ・エルナンデス、７番三塁マンシー、８番左翼Ｅ・エルナンデス、９番中堅パヘス

▽ブルワーズ：１番二塁トゥレイン、２番左翼チョウリオ、３番ＤＨイエリチ、４番捕手コントレラス、５番一塁バウアーズ、６番右翼フレリック、７番三塁ダービン、８番中堅パーキンス、９番遊撃オルティス