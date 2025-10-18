辻希美、午前3時半に長男のお弁当作り「凄すぎる」「偉すぎるよ、ほんと、、」
タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が18日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。午前3時半に長男・青空さん（14）のお弁当を作る様子を公開し、「本当に凄い」「尊敬でしかない」と反響を呼んでいる。
【動画】午前3時半から長男のお弁当を作る辻希美
動画は「※暗闇から失礼します」というテロップからスタート。8月に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）を出産したばかりの辻は、抱っこしながら「全然寝てくれない」と苦笑い。「もうすぐ12時」と時刻を明かした。
2時間半以上の格闘の末、ようやく寝付くも、午前2時にまた起きてしまい、授乳して時刻は午前3時半に。長男の青空さん（14）が修学旅行のため、朝5時に起きて弁当を作る予定だったそうだが、この状況だと「お弁当を作るタイミングで夢（夢空ちゃん）が起きそう」と心配し、午前3時半からのお弁当作りが始まった。
辻は、唐揚げ、卵焼き、焼き鮭などを手際よく調理。鮭とブロッコリーは長男からのリスエストだと明かし、完成品を彩りよく詰め込んだ“愛情たっぷり”の手作り弁当を披露した。
コメント欄には「凄すぎる」「その状態でお弁当って、、、尊敬します」「偉すぎるよ、ほんと、、」「毎日毎日本当に本当にお疲れ様です！」「お母さんって本当尊敬します」「愛情たっぷりのお弁当いいなあ」など、称賛と労いの声が多く寄せられている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
