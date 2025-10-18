このボール、セーフ？OB？米女子ツアーのシビアな判定を突撃取材

OBライン（境界線）は「杭を結んだライン上」と理解している人が多いが、じつはもっとシビアなルールがある。それを垣間見たシーンに突撃！

このボール、セーフ？OB？

EPSONツアー（米女子下部ツアー）「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」（8月15~17日・オレゴン州）の最終日、同ツアーで奮闘を続ける谷田侑里香は16番（パー3）でホールインワンを達成。同組の選手も別のパー3でホールインワンを出しており、この日の注目組となっていた。そんなイケイケムードの谷田だったが、18番のティーショットは左に曲がり、ボールはOBゾーンの境界を示す白杭の近くに止まった（写真①）。暫定球をフェアウェイに置いたのち、谷田は1打目のボールを確認しに行くと、かなり際どい場所にあったのでルール委員を呼んだ。

OBラインは「ボールを挟んだ2本の白杭を結んだ線」となるのだが、その線が地面には引かれていない。ただ、谷田のボールは2本の白杭を結んだライン上にあるようには見える。そのOB杭は、写真のように見慣れたものよりかなり背が高く、形状も筒状で、さしずめ杭というよりも“OBボール"といったところ。しかも、その筒は直径5センチくらいあって、けっこう太い。

白杭の太さがOBラインだと考えると、ボールは確実に5センチの線上にある。だからセーフ！と思いきや・・・・・・、現場に到着したルール委員はあらゆる方向から目視したあと、カートから細いロープを取り出した（写真②）。そのロープをボールを挟んだ2本の白杭に結びつけると、真っすぐに引っ張って直線を作り、白杭に結んだロープの位置を調整してロープのラインを白のフェアウェイ側に寄せている（写真③④）。

この確認の仕方だと、谷田のボールはロープに触れていない。距離にするとわずか2センチ「ロープよりも外側（OBゾーン側）」にある（写真⑤）。結果、このロープのラインを基準として、谷田の第1打は「OB」と判断された。

これは私もカン違いしていたことなのだが、地面にOBラインを示す白線が描かれていた場合、ボールがその白線に少しでも触れていれば「インバウンド=OBではない」。白線が描かれていない場合は、直近の2本のOB杭を結んだ線がOBラインとなるが、そのラインは杭の太さに関係なく「杭のコース側の側面から伸びる線」と規定されている（写真⑥）。そのため、ルール委員は細いロープを取り出して判定したのだ。

第1打がOBと判定された谷田は、暫定球でプレーを続行。3打目となってしまったが、気持ちを切り替え前向きな姿勢でプレーを続けているように見えた（写真⑦）。ホールアウト後、谷田のキャディはがっくりと肩を落とし、同組の選手のキャディに励まされていたが、谷田はコースに深々と一礼（写真⑧）。その姿に好感をもった。

カップの大きさは10.8センチ。ボール大きさは42.67ミリ。100ヤード以上も離れた場所から、わずか10センチのカップに入ることもあれば、たった2センチでOBになってしまうのもゴルフの現実。アマチュアのプライベートラウンドなら、OB杭を結んだ線上から出ていないように見えるなら「オッケー！」といってプレーしてしまうが、プロの世界は本当に厳しいものなのだ。

いかがでしたか？ 実はシビアなルールがあるのです。

フォトグラファー田辺安啓（通称JJ）

●たなべ・やすひろ/1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。

取材・写真＝田辺安啓

TEXT&PHOTO Yasuhiro JJ TANABE