高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第16回が10月20日に放送予定です。

【写真】勘右衛門は銀二郎を見つめ…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月20日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

傳（堤真一さん）の死から数日、機織り工場は閉鎖が決まり、トキは仕事を失ってしまう。

借金取り・森山（岩谷健司さん）は容赦なく松野家に返済を要求し、トキに遊女となるよう提案する。

それでも、なんとかなるとお気楽な松野家の面々の中、銀二郎（寛一郎さん）は一人、危機感を覚える。

銀二郎はトキを守るため、仕事を増やそうと森山に仕事を紹介してもらうが、朝から朝まで働くことになった銀二郎の負担は相当なものだった。