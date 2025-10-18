Ê¿¶Ñ300y¤Î54ºÐ¡¦·óËÜµ®»Ê¤¬¾å°ÌÈ¯¿Ê¡¡¡Ø67¡Ù¤âµÕµå¤Ë¶ìÀï¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¿Í¤Ï¶Ê¤¬¤ë¤È¥À¥á¡×
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¡þ17Æü¡þ¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ6986¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Ç¯¤Î¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¥·¥Ë¥¢¡×¡ÖÁ´ÊÆ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿54ºÐ¤Î·óËÜµ®»Ê¤¬¡¢1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î¤Î¡ÖÁÒËÜ¾»¹° INVITATIONAL EAGLE CUP¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾å°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ç2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜËÜ¾¡¾»¤¬»È¤¦1ËÜ11Ëü±ß¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤ò·ã¼Ì¡ª
¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Î1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ºÇÂç¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Â³¤¯2ÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÃÖ¤¡¢248¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ô¥ó±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ø¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥°¥ë¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ÇÄÀ¤á¤Æ¤Î¥¤¡¼¥°¥ëÃ¥¼è¤¬°ìÆü¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â6¡¢9¡¢10¡¢12ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¼è¡£¡Ö¡ÊÍ×°ø¤Ï¡Ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ã¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¤Í¡£¥Ç¥«¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ô¥ó²£¤¸¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸íº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¥¹¥³¥¢¤«¤é¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¿¨¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥é¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯Áà¤ì¤Ê¤¤¡£Àø¤Ã¤¿¤ê¡¢Çö¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¥×¥ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¡£¥¢¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡£ÆÃ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï54ºÐ¤Ë¤·¤Æ300¥ä¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¿Í¤Ï¶Ê¤¬¤ë¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¡¼¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Êý¸þÀ¤Î²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î¶¹¤µ¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬Â®¤¤Ê¬¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂÇÅÀ¥º¥ì¤ÇÃÆÆ»¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥É¤òÁÀ¤Ã¤Æº¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕµå¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎµÕµå¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¹¥¥¹¥³¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£º£µ¨16»î¹çÃæ¡¢º£½µ¤ÏÂè12Àï¡£¸½ºß¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°36°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë·óËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¾å°Ì30°Ì¡Ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î°ìÀï°ìÀï¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¡¢Ä¾¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü69¤¬Â³¤¯¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÈ¯¥Ð¥Ã¤È½Ð¤ë¤±¤É¡¢¥º¥ë¥º¥ëÍî¤Á¤ë¡£ÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤ËÜ²»¤¬¸ý¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤¤ç¤¦¤è¤ê¤â¤¢¤¹¤ÏÉ÷¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£½éÆü¤È¤Ï°ã¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¤ÎÀ®ÀÓ
QTÇÑ»ß¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¥ë¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡µÜËÜ¾¡¾»¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤Î°Õ»Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
Æ£ÅÄ´²Ç·¤Î55ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ÍÀ¸ÉÕÏ¿µ¡É
¥·¥Ö¥³½Ð¾ì¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Î1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ºÇÂç¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Â³¤¯2ÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÃÖ¤¡¢248¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ô¥ó±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ø¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥°¥ë¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ÇÄÀ¤á¤Æ¤Î¥¤¡¼¥°¥ëÃ¥¼è¤¬°ìÆü¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â6¡¢9¡¢10¡¢12ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¼è¡£¡Ö¡ÊÍ×°ø¤Ï¡Ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ã¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¤Í¡£¥Ç¥«¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ô¥ó²£¤¸¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸íº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¥¹¥³¥¢¤«¤é¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¿¨¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥é¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯Áà¤ì¤Ê¤¤¡£Àø¤Ã¤¿¤ê¡¢Çö¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¥×¥ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¡£¥¢¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡£ÆÃ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï54ºÐ¤Ë¤·¤Æ300¥ä¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¿Í¤Ï¶Ê¤¬¤ë¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¡¼¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Êý¸þÀ¤Î²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î¶¹¤µ¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬Â®¤¤Ê¬¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂÇÅÀ¥º¥ì¤ÇÃÆÆ»¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥É¤òÁÀ¤Ã¤Æº¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕµå¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎµÕµå¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¹¥¥¹¥³¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£º£µ¨16»î¹çÃæ¡¢º£½µ¤ÏÂè12Àï¡£¸½ºß¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°36°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë·óËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¾å°Ì30°Ì¡Ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î°ìÀï°ìÀï¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¡¢Ä¾¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü69¤¬Â³¤¯¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÈ¯¥Ð¥Ã¤È½Ð¤ë¤±¤É¡¢¥º¥ë¥º¥ëÍî¤Á¤ë¡£ÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤ËÜ²»¤¬¸ý¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤¤ç¤¦¤è¤ê¤â¤¢¤¹¤ÏÉ÷¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£½éÆü¤È¤Ï°ã¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¤ÎÀ®ÀÓ
QTÇÑ»ß¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¥ë¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡µÜËÜ¾¡¾»¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤Î°Õ»Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
Æ£ÅÄ´²Ç·¤Î55ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ÍÀ¸ÉÕÏ¿µ¡É
¥·¥Ö¥³½Ð¾ì¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É