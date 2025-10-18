日本初開催のアニカ・ソレンスタムの大会で17歳・長澤愛羅が優勝 上位3人が来年の世界大会出場権獲得
＜アニカ・インビテーショナル・アジア PRESENTED BY サーティワン アイスクリーム 最終日◇17日◇ファイブハンドレッドクラブ（静岡県）◇6492ヤード・パー72＞米女子ツアー通算72勝を誇るアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が設立したANNIKA Foundation主催の女子ジュニアゴルフは、最終ラウンドが終了した。
【写真】おいしそう！ 大会開催を記念し発売された“ゴルフ味”のアイスクリーム
3日間、計54ホールのストロークプレーで行われた大会は、JGAナショナルチームにも選出されている17歳の長澤愛羅（ルネサンス高3年）がトータル13アンダーで優勝した。3打差のトータル10アンダー・2位には中山凛花（中部大一高2年）、トータル9アンダー・3位には伊藤せあら（ルネサンス高2年）が続いた。上位3人には2026年に米国で開催される世界大会『ヒルトングランドバケーションズ・アニカ・インビテーショナル・プレゼンテッド・バイ・ロレックス』の出場権が与えられる。また、ハーフで31以下のスコアを出した選手が対象となる特別賞の『31賞』は、後半に「31」を記録した戸高玲奈（ルネサンス高2年）が受賞。サーティワン アイスクリーム レギュラーシングル ギフト券31枚を獲得した。09年から世界大会が、11年からはアジアでも開催されてきたジュニア大会は、今年、日本で初開催。これまでに古江彩佳や笹生優花、渡邉彩香、蛭田みな美ら、現在プロとして活躍する選手も出場してきた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“伝説の『59』”からは「目標は高く」 A・ソレンスタムがジュニア選手に伝えた“成功哲学”
“ゴルフ味”のアイスも登場？ 米72勝・女帝ソレンスタムが日本でジュニア大会を初開催「競技以外も大事にしたい」
しぶこ首位発進！ 富士通レディース初日成績
日本勢が上位争い！ 米女子 韓国大会 リーダーボード
日本オープン 2日目成績
【写真】おいしそう！ 大会開催を記念し発売された“ゴルフ味”のアイスクリーム
3日間、計54ホールのストロークプレーで行われた大会は、JGAナショナルチームにも選出されている17歳の長澤愛羅（ルネサンス高3年）がトータル13アンダーで優勝した。3打差のトータル10アンダー・2位には中山凛花（中部大一高2年）、トータル9アンダー・3位には伊藤せあら（ルネサンス高2年）が続いた。上位3人には2026年に米国で開催される世界大会『ヒルトングランドバケーションズ・アニカ・インビテーショナル・プレゼンテッド・バイ・ロレックス』の出場権が与えられる。また、ハーフで31以下のスコアを出した選手が対象となる特別賞の『31賞』は、後半に「31」を記録した戸高玲奈（ルネサンス高2年）が受賞。サーティワン アイスクリーム レギュラーシングル ギフト券31枚を獲得した。09年から世界大会が、11年からはアジアでも開催されてきたジュニア大会は、今年、日本で初開催。これまでに古江彩佳や笹生優花、渡邉彩香、蛭田みな美ら、現在プロとして活躍する選手も出場してきた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“伝説の『59』”からは「目標は高く」 A・ソレンスタムがジュニア選手に伝えた“成功哲学”
“ゴルフ味”のアイスも登場？ 米72勝・女帝ソレンスタムが日本でジュニア大会を初開催「競技以外も大事にしたい」
しぶこ首位発進！ 富士通レディース初日成績
日本勢が上位争い！ 米女子 韓国大会 リーダーボード
日本オープン 2日目成績