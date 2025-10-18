YUKI、新曲「Share」が劇場アニメーション「この本を盗む者は」主題歌に決定！12月17日リリース！
2025年12月26日(金)に公開される劇場アニメーション「この本を盗む者は」の主題歌に、YUKIの新曲「Share」が起用されることが決定した。
YUKIにとって「Share」は、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる待望の新曲。12月17日にCDシングルとしてリリースされる。初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。
2021年本屋大賞ノミネートの深緑野分による人気小説を原作とする劇場アニメーション「この本を盗む者は」は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。
YUKIも今回の発表にあたり本楽曲についてのコメントを寄せている
＜YUKIコメント＞
「本を読むと、その世界に入り込んで出られない感覚になります。続きが気になり、またあの世界に戻りたくなるのです。主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。現実逃避という言葉がありますが、音楽を聴くことも読書体験に似ていると思います。人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて「Share」を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです。ぜひ映画館で聴いてください。」
「Share」
2025年12月17日発売
【CD】
品番：ESCL-6159
価格：￥1,400＋税
初回仕様：紙ジャケット／オリジナルステッカー封入
購入予約リンク
https://erj.lnk.to/KVe8Ji
●作品情報
劇場アニメーション「この本を盗む者は」
2025年12月26日（金）全国ロードショー
キャスト：片岡 凜 田牧そら 東山奈央 諏訪部順一 伊藤 静 土屋神葉 ／ 朴 璐美
原作：深緑野分「この本を盗む者は」（角川文庫/KADOKAWA刊）
監督/コンテ/演出：福岡大生
構成/脚本：中西やすひろ
キャラクターデザイン/作画監督：黒澤桂子
美術：草薙
色彩設計：村田恵里子（グラフィニカ）、加口大朗
CGディレクター：市川孝次（グラフィニカ）
2Dデザイン：久保田 彩（グラフィニカ）
撮影監督：戸澤雄一朗（グラフィニカ）
編集：重村建吾
音楽：大島ミチル
音響監督：郷 文裕貴
アニメーションプロデューサー：比嘉勇二
アニメーション制作：かごかん（株式会社かごめかんぱにー）
主題歌：YUKI「Share」（Sony Music Labels Inc.）
配給：角川ANIMATION
製作幹事：KADOKAWA
製作：「この本を盗む者は」製作委員会
©2025 深緑野分／KADOKAWA／「この本を盗む者は」製作委員会
