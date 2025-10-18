来週の米主要企業決算 本格化 テスラ、ネットフリックス、インテル
来週の米主要企業決算 本格化 テスラ、ネットフリックス、インテル
（）は予想1株利益、単位:ドル
21日（火）
ＧＥエアロ（1.45）
コカ・コーラ（0.78）
フィリップ・モリス（2.11）
ＲＴＸ（1.41）
テキサス・インスツルメンツ（1.60）
ロッキード（6.35）
３Ｍ（2.07）
ＧＭ（2.27）
ネットフリックス（7.01）
22日（水）
テスラ（0.52）
ＩＢＭ（2.41）
ＡＴ＆Ｔ（0.54）
ラムリサーチ（1.22）
サウスウエスト航空（-0.03）
23日（木）
インテル（0.01）
アメリカン航空（-0.27）
フォード（0.36）
24日（金）
Ｐ＆Ｇ（1.89）
※予定は変更になる場合があります
