為替相場まとめ１０月１３日から１０月１７日の週
１３日からの週は、ドル安・円高の動きが鮮明となった。米中貿易摩擦の再燃、米国における信用不安の拡大、そして日米の金融政策・政局動向などが複雑に絡み合った。週初は、米中間の緊張緩和期待や中東情勢の一服を受けドル円は152円台半ばまで反発したものの、トランプ大統領の強硬姿勢示唆や中国の対抗措置による関係悪化懸念、さらに不正融資問題に端を発する米国の信用不安が重石となり、ドル売り圧力が強まった。特に、パウエルFRB議長のハト派的な発言が追加利下げ期待を加速させ、ドルは軟調に推移。週末にかけては、米株の下落に伴うストップロスの巻き込みも加わりドル円は節目の150円を割り込んだ。ユーロドルは1.17台乗せ、ポンドドルは1.34台に上昇。市場は今月の追加利下げをほぼ織り込んでいる。一方、円は米中摩擦の激化や米国の信用不安といったリスク回避の面から買われ、円高圧力が強まった。国内政局の不透明感で神経質に振れつつも、総じて米ドル安要因がドル円の下げとともに円高につながった。週の引けにかけては調整が入り、行き過ぎた動きにも警戒感がみられた。
（１３日）
東京市場はスポーツの日のため休場。
ロンドン市場では、先週末の急激な円高が一服している。週明けのドル円は152円台半ばまで反発した。先週末は中国のレアアース輸出規制強化を受けて、トランプ大統領が中国製品に100％関税をかけると威嚇し、米株が大幅安、ドル円は151円台前半まで下落した。だが週明けにはトランプ大統領が関税猶予を示し、対中姿勢を軟化させたことやガザ情勢の一服、人質解放の話題が好感されムードが改善した。一方で米財務長官が「中国の輸出制限、このまま継続させない」との発言で再び緊張感が高まり、ドル円は152円付近に軟化した。ドルは小反発しており、ユーロドルやポンドドルは上値が重い。クロス円は円安水準で推移している。
ＮＹ市場では、先週末の混乱が収まり、ドル円は152円台に買い戻された。先週、トランプ大統領の対中強硬姿勢でドル円は151円台前半まで急落したが、現在はトーンダウンし貿易摩擦緩和に前向きな姿勢を示しているため相場は安定している。4月以降の上昇トレンドは維持されており、週足ベースで強気モードが1月以来の高水準に達している。日本では政局が混沌としている中、153円台の高値を試す動きに注目が集まっている。一方、ユーロドルは戻り売りに押され1.1560ドル近辺まで下落。フランスでは不信任投票の可能性がユーロの上値を抑制。ポンドは比較的堅調で1.33ドル台で推移し、ポンド円は203円台まで戻している。今後の英経済指標が利下げ観測に影響を与える可能性があり、慎重な動向が続く見込み。
（１４日)
東京市場では、ドル円が軟調。一時152.61付近まで上昇したものの、米中関係の悪化懸念が重石となり、リスク回避の円買いが広がった。中国商務省が韓国の造船大手ハンファオーシャンの米国子会社に対する制裁を発表するなど、米USTRの調査に対する中国側の対抗措置が強まったことが背景にある。これを受け、アジア株は下落し、日経平均株価も大きく値を下げた。ドル円は、朝の高値から約1円下げて151.62付近まで急落。クロス円も軒並み下落し、特に豪ドル/円は1円40銭強の下げとなった。ユーロドルは1.15台での推移。ポンドは15時の英雇用統計で失業率の悪化と平均賃金の上昇という厳しい結果を受け急落。ポンド円は201.70付近まで、ポンドドルは1.3288付近まで下げている。
ロンドン市場では、中国政府による米USTR調査への対抗措置発表が続き、米中関係への警戒感が継続した。この流れからリスク回避の円買いが継続し、豪ドル売りも目立った。ドル円は東京午前の152.61付近からロンドン朝には151.62付近まで約1円下落。その後は152円台を回復してもみ合ったが、高値水準への戻りは鈍かった。豪ドル/ドルは0.6440付近まで、豪ドル円は97.84付近まで水準を切り下げ、リスク警戒ムードが反映された。ユーロ円も1円強下げて175円台後半で推移した。特にポンドは、15時の英雇用統計で失業率が予想外に悪化したことを嫌気し、大きく下落した。ポンド/円は201.50付近まで、ポンドドルは1.3253付近まで急落し、上値の重い展開が続いた。ユーロドルもポンド売りの流れに押され、1.1543付近まで下げた。
