◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

各校登録選手１４人以内の中から１２人以内が出場し、上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。

スタートは午前８時３０分。午前８時現在、ゴール付近の気温は約１６度だが、徐々に上がっている。

昨年の予選会は、季節外れの暑さに見舞われ、レース中に気温は２５度を越えて「夏日」。東海大のロホマン・シュモン（４年）がゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権するなど、アクシデントが多かった。

暑さ対策のため、今年はスタート時間が１時間５分繰り上がって号砲が鳴る。

４年連続３１度目の出場を狙う立大はエースの馬場賢人（４年）が欠場。苦しい布陣となり、チーム一丸で臨む。

前回、１４位の東海大、ロホマンもリベンジに燃える。前回、１０位の順大と１秒差の１１位で落選した東農大はエースの前田和摩（３年）が２年ぶりに出場する。１万メートル日本歴代６位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つ学生トップランナーは２年前の１年時に続いて日本人トップの快走を期す。

前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大