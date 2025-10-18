【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）

【映像】ド軍ベッツ、神キャッチ→ジャンピングスローの瞬間

10月16日（日本時間10月17日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希を助けたムーキー・ベッツのスーパープレーが話題となっている。

9回表ブルワーズの攻撃、この回先頭の5番アンドルー・ボーは、カウント2-1からの4球目、内角やや高めに投じられた155km/hの速球を打ちにいくも、佐々木の球威に押されて三遊間へと転がるゴロに。しかし転がった場所が深めのところであったことから、内野安打になるかと思われたものの、これをショートのベッツが懸命に追いかけて掴むと、そのまま体を反転させながらのジャンピングスローで一塁へと送球。間一髪のところでボーをアウトに。回の先頭で走者が出れば途端に嫌なムードになりかねない場面でそれを防ぎ、マウンド上の佐々木を助ける大きなプレーとなった。自らのプレーに気を良くしたのか、アウトにした瞬間に、珍しく満面の笑みを見せて、誇らしげに大歓声に応えたベッツと、その華麗なフィールディングにファンからは「マジかっけえｗ」「身体能力ヤバい」「これはゴールデングラブ」「めっちゃエモい」「後世に語り継ぐべき超絶ファインプレー」「外野手だった選手とは思えんw」「こういう大事なところでキッチリ仕事ができるのがベッツ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ベッツといえば、今季は春先に体調を崩したとあって、レギュラーシーズンは厳しい時期も長かったものの、徐々に調子を戻してチームを支え、その健在ぶりをプレーでアピールしてきたが、やはりこうした重要な場面で大きなプレーを難なくこなせるところに、ベッツの強みがあるといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images