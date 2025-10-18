【Eggs ′n Things】ハロウィンを盛り上げる「ハロウィンナイトパンケーキ」が登場！22日までの季節限定スイーツもあわせてチェック

カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs 'n Things（エッグスンシングス）は、2025年10月16日から31日まで、数量限定の「ハロウィンナイトパンケーキ」を国内のEggs 'n ThingsとEggs 'n Things Coffee全店舗で販売しています。

ハロウィンカラーが鮮やかな限定パンケーキ

「ハロウィンナイトパンケーキ」は、オリジナルのパンケーキと紫芋を使ったパンケーキを交互に重ね、濃厚なパンプキンクリームをかけたハロウィン仕様のパンケーキです。墓石を模したお菓子やジャック・オ・ランタンが飾られていたり、ホイップクリームには赤い血をイメージしたストロベリーソースとコウモリがのっていたり、まさにハロウィンにぴったりのビジュアルに仕上がっています。

価格は2695円。イートインのみでの販売です。

季節感たっぷりの限定メニュー

10月22日まで販売中の季節限定メニューも見逃せません。

●モンブランパンケーキ

秋の味覚である栗を使った毎年人気のモンブランパンケーキです。酸味のある軽やかな味わいのフルーツソースを重ね、口当たりなめらかな濃厚マロンクリームで包んだ一品です。

価格は2365円。

テイクアウトの場合は1620円です。

●マロン ロコ・モコ

秋ならではの栗が香る特製のグレイビーソースで仕上げたロコ・モコです。100％ビーフパティで食べ応えも抜群。

価格は1738円です。

テイクアウトの場合は1706円。

●マロンティーラテ［Hot／Iced］

ローストした栗の香りが広がるティーラテです。ホットとアイス両方選べるのが、今の季節嬉しいですね。

価格は各825円。

テイクアウトの場合は810円です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部