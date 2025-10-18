【Eggs ′n Things】ハロウィンを盛り上げる「ハロウィンナイトパンケーキ」が登場！22日までの季節限定スイーツもあわせてチェック
カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs 'n Things（エッグスンシングス）は、2025年10月16日から31日まで、数量限定の「ハロウィンナイトパンケーキ」を国内のEggs 'n ThingsとEggs 'n Things Coffee全店舗で販売しています。
ハロウィンカラーが鮮やかな限定パンケーキ
「ハロウィンナイトパンケーキ」は、オリジナルのパンケーキと紫芋を使ったパンケーキを交互に重ね、濃厚なパンプキンクリームをかけたハロウィン仕様のパンケーキです。墓石を模したお菓子やジャック・オ・ランタンが飾られていたり、ホイップクリームには赤い血をイメージしたストロベリーソースとコウモリがのっていたり、まさにハロウィンにぴったりのビジュアルに仕上がっています。
価格は2695円。イートインのみでの販売です。
季節感たっぷりの限定メニュー
10月22日まで販売中の季節限定メニューも見逃せません。
●モンブランパンケーキ
秋の味覚である栗を使った毎年人気のモンブランパンケーキです。酸味のある軽やかな味わいのフルーツソースを重ね、口当たりなめらかな濃厚マロンクリームで包んだ一品です。
価格は2365円。
テイクアウトの場合は1620円です。
●マロン ロコ・モコ
秋ならではの栗が香る特製のグレイビーソースで仕上げたロコ・モコです。100％ビーフパティで食べ応えも抜群。
価格は1738円です。
テイクアウトの場合は1706円。
●マロンティーラテ［Hot／Iced］
ローストした栗の香りが広がるティーラテです。ホットとアイス両方選べるのが、今の季節嬉しいですね。
価格は各825円。
テイクアウトの場合は810円です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部