

50歳前後から「飲み込む力」が衰えてくるという（写真：KY／PIXTA）

「飲み込む力」が衰えてくる50歳前後になると、急激に増大するのが誤嚥のリスク。食べ物や唾液が誤って気管のほうに入って誤嚥性肺炎を起こしてしまうと命取りにもなりかねません。

そこで本稿では、管理栄養士の関口絢子氏の著書『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』から一部を抜粋・編集する形で、「飲み込む力」の衰えを補う食事のコツを紹介します。

誤嚥を引き起こす「ながら食べ」に要注意

食事には「噛む」「飲み込む」という動作が必要ですが、それを妨げてしまうのが「ながら食べ」です。

食事中にテレビやスマホを見たり、デスクで仕事しながら食事をしたりしてはいないでしょうか。こうしたながら食べには、深刻なリスクがたくさん潜んでいます。

●よく噛まなくなる

ながら食べをしていると、ほかのことに気をとられて食事に集中できません。すると噛む回数が減り、よく噛まずに飲み込む「早食い」をしやすくなります。

●消化不良につながる

よく噛まずに食べ物を飲み込むと、消化不良の原因になります。また、唾液には消化酵素が含まれていますが、よく噛まないと唾液も充分に分泌されません。

●誤嚥を引き起こしやすくなる

食事に集中していないと、食べ物や唾液が誤って気管のほうに入ってしまう「誤嚥」が起こりやすくなります。若い人・健康な人はせきをすればすぐ排除できますが、年齢を重ねるとそれがうまくいかず、細菌が喉にとどまって誤嚥性肺炎を起こすこともあります。

食事は、食感や香りも含めておいしく味わうことが大切です。味わうことに集中すると、自然によく噛んでゆっくり食べられるので、誤嚥リスクも減らせます。

温度と香りの刺激で「飲み込みスイッチ」を押す

噛むことが大切な理由は、50歳前後から「飲み込む力」が衰えてくるためでもあります。よく噛むことで飲み込みやすくなり、誤嚥を防ぐ対策になるのですが、加えて「温度」と「香り」を味方につけると、より飲み込みやすくなって食が進みます。

●「飲み込みたくなる」温度

食事の温度は、体温と20℃違う温度帯で供するのが最適といわれます。つまり、温かいものは温かく、冷たいものは冷たくするのがおいしさの条件のひとつというわけです。

飲み込みやすくしようと思うと熱いものは冷ましてしまいがちですが、体温との差が大きいほうが「嚥下反射」という反応を誘発しやすく、かえって飲み込みやすくもなるのです。

●食欲が高まる香り

飲み込みやすい食事を作ろうとすると、おかゆやスープなどのベースに複数の食材を混ぜ込んだようなものが多くなります。すると風味がわかりにくくなってしまうのですが、シーズニング（スパイスやハーブを使った調味料）で香りをつけると、「おいしそう」と感じられて食欲がわきやすくなるといわれます。

食欲は、嚥下を促す大切なスイッチです。とくに香りは、おいしさの6割を占めるともいわれます。だし、香味野菜、ハーブ、ごま油やしょうゆなども活用してみましょう。

食事からとりにくい栄養素を補う優れもの6選

ものを噛みにくい状態にあると、食事からとれる栄養素が不足してしまいがちです。そうした方のために、ここでは食事でとりにくい栄養素を補ってくれる優秀なアイテムをご紹介します。

サプリメントに頼りすぎて食事が疎かになってしまわないよう、普段の食事に手軽に取り入れられるものを選んでみました。

●骨と健康を支える「スキムミルク」

牛乳から脂肪分を取り除いたスキムミルクは、低脂肪で高たんぱくというメリットがあります。毎日のカルシウム補給にも最適です。

➡活用法：シチューやスープに加える、コーヒーや紅茶に混ぜる、お湯に溶かしてホットミルクにする

●鉄分と食物繊維の宝庫「プルーン」

生のプラムを乾燥させたプルーンは、加工食品でありながら栄養豊富。鉄分、食物繊維、カリウム、ポリフェノールなどを手軽に補給できる優れものです。

➡活用法：1日2〜3個を目安にそのまま食べる、刻んでヨーグルトに混ぜる

●たんぱく質補給の救世主「高野豆腐」

高野豆腐は、凍らせた豆腐を乾燥させた保存食です。1枚あたり木綿豆腐の約7倍にあたるたんぱく質を含んでおり、肉や魚が減りがちな食生活でも、手軽に良質なたんぱく質を補給できます。また、カルシウム100mg（牛乳1/2本分）と、閉経後の女性に不足しがちな栄養素も豊富です。

➡活用法：煮物に加える、細かく刻んでひき肉に混ぜる

●骨活＆腸活に役立つ「きな粉」

大豆を煎って粉にしたきな粉は、良質なたんぱく質やカルシウム、食物繊維を豊富に含んでいます。大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た働きをする成分で、骨の健康維持に役立ちます。

➡活用法：ヨーグルトや牛乳・スムージーに混ぜる、もちや団子にかける、お菓子作りや和え物（さつまいも、ほうれん草など）に使う

●手軽な鉄分源「ひじき」

ひじきは海藻の一種で、とくに鉄分が豊富です。ただし、吸収されにくい非ヘム鉄なので、吸収を促すたんぱく質やビタミンCと組み合わせるのがポイント。

ほかにミネラルや食物繊維、牛乳の約12倍にものぼるカルシウムも含まれ、健康維持に役立ちます。

➡活用法：ひじきの煮物、炊き込みご飯や混ぜご飯にする

スーパーで手軽に手に入るものばかり

●主食の一部に「オートミール」





オーツ麦を加工したオートミールは、精白米やほかの穀物に比べて栄養価がとても高いのが特長です。

白米の約20倍、玄米の約3.5倍にも及ぶ食物繊維をはじめ、精白米の約2倍含まれる植物性たんぱく質、さらに鉄分、カルシウム、マグネシウム、亜鉛といったミネラルも豊富です。

また、ビタミンB群や抗酸化作用のあるビタミンEも含まれており、体の代謝をサポートします。

➡活用法：朝食（ヨーグルト・牛乳に混ぜてフルーツやナッツをトッピング）、おかゆ（スープに加える、お好みの具材と一緒に加熱してリゾット風にする）

これらの食材は、スーパーで手軽に手に入るものばかりです。普段あまり活用していない食材だという方は、この機会に「優れものアイテム」たちをぜひ食生活に取り入れてみてください。

（関口 絢子 ： 料理研究家、管理栄養士）