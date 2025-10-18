週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、人間を癒やしてくれるかわいらしい猫たちが
社会にどれだけの経済効果をもたらしているのか徹底調査！

《出演》
渋谷和宏（経済ジャーナリスト）
佐藤梨那（日本テレビアナウンサー）

《猫が身近な街・吉祥寺で調査》
★今年で16年目！街が猫一色に染まる猫イベント
イベント名：吉祥寺ねこ祭り
開催期間：10月1日〜10月31日
開催概要：吉祥寺のさまざまなお店で
　猫にまつわる展示や雑貨販売、保護猫譲渡会などが開催
ご紹介した商品：
　タオル手ぬぐい 770円【販売店舗：文具店タビー】
　HARICOGRAPHY 南瓜猫 3300円【販売店舗：torinoko store】
　nyaugohanニャウごはんCandle（レモン） 1600円【販売店舗：nekonoteキャンドル】
　※その他の参加店舗でも猫モチーフの商品が販売されます

★今年3月オープン！ひと味違う体験ができる最新猫カフェ
店名：猫カフェMOCHA　吉祥寺店
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 吉祥寺コスモ5F
営業時間：10:00 〜 20:00（最終入店 19:30）※予約不要
定休日：施設休館日に準ずる
利用料金：
　入場料金/最初の30分：
　【平日】1188円 【土日祝・特定日】1518円
　　延長料金10分毎：【全日】220円
　　最大料金：【平日】3520円 【土日祝・特定日】4180円
　※入場料金にドリンクバー代が含まれております

★3000点以上の猫用品を取り扱う猫専門のショップ！
店名：ネコセカイ　吉祥寺本店
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町4-1-2 コレタス吉祥寺1F
営業時間：10:00〜20:00　
ご紹介した商品：
　ポータブルケージ 7430円
　ひげケース　ビーンズ 908円
　ラタンカフェテーブルベッド 3万3000円

★猫カフェから雑貨屋さんまで！7店舗が軒を連ねる猫の複合施設
施設名：吉祥寺プティット村
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2
営業時間：中庭【平日】11:00〜20:00【土日祝】10:00〜20:00
※施設内の営業時間・定休日は各店舗HPをご確認ください

★非日常の世界観を味わえる！写真映えすること間違いなしの猫カフェ
店名：Cat Cafe てまりのおしろ
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2 吉祥寺プティット村１F
営業時間：【平日】11:00〜20:00 【土日祝】10:00〜20:00
　※予約状況などによって異なる場合がございます
ご利用料金：
　【平日】昼：大人1540円・小人（10才以下）1100円
　　　　  夜（19時〜）：大人1100円・小人（10才以下）770円
　【休日】昼：大人1980円・小人（10才以下）1430円
　　　　  夜：（19時〜）：大人1320円・小人（10才以下）990円
　※時間制限、延長料金はございません

★ほぼ猫！猫のような手触りにこだわったSNSで話題の猫毛布
商品名：猫Feel（フィール）
　まるで猫！のようなモフモフ2枚合わせ中わた入り毛布（吸湿発熱わた入り）
サイズ：シングル
カラー：ロシアンブルー（グレー系）
　　　　スコティッシュフォールド（ベージュ系）
　　　　三毛猫、黒猫、サバトラ、茶トラ
価格：6589円
メーカー：株式会社ニッセンホールディングス

★多くの猫モチーフグッズを販売！
店名：DAISO ビックカメラ新宿東口店
所在地：東京都新宿区新宿3-29-1 ビックカメラ新宿東口店 8階
営業時間：10:00〜22:00
ご紹介した商品：マグカップ（ネコ）　220円
　歯ブラシスタンド（ミケネコ・クロネコ）　各110円
※取材日は10月3日になります。店舗により在庫状況が異なります。

《猫パンチャレンジ》
★検証！食パンのパッケージを猫のモチーフにするだけで売り上げは上がるのか！
ご協力店：ベーカリーKiBuN屋
所在地：東京都立川市富士見町1-15-8
営業時間：8:00〜19:00（売り切れ次第終了）
定休日：不定休
※カフェスペースあり