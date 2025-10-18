週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、人間を癒やしてくれるかわいらしい猫たちが

社会にどれだけの経済効果をもたらしているのか徹底調査！



《出演》

渋谷和宏（経済ジャーナリスト）

佐藤梨那（日本テレビアナウンサー）



《猫が身近な街・吉祥寺で調査》

★今年で16年目！街が猫一色に染まる猫イベント

イベント名：吉祥寺ねこ祭り

開催期間：10月1日〜10月31日

開催概要：吉祥寺のさまざまなお店で

猫にまつわる展示や雑貨販売、保護猫譲渡会などが開催

ご紹介した商品：

タオル手ぬぐい 770円【販売店舗：文具店タビー】

HARICOGRAPHY 南瓜猫 3300円【販売店舗：torinoko store】

nyaugohanニャウごはんCandle（レモン） 1600円【販売店舗：nekonoteキャンドル】

※その他の参加店舗でも猫モチーフの商品が販売されます





★今年3月オープン！ひと味違う体験ができる最新猫カフェ店名：猫カフェMOCHA 吉祥寺店所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 吉祥寺コスモ5F営業時間：10:00 〜 20:00（最終入店 19:30）※予約不要定休日：施設休館日に準ずる利用料金：入場料金/最初の30分：【平日】1188円 【土日祝・特定日】1518円延長料金10分毎：【全日】220円最大料金：【平日】3520円 【土日祝・特定日】4180円※入場料金にドリンクバー代が含まれております★3000点以上の猫用品を取り扱う猫専門のショップ！店名：ネコセカイ 吉祥寺本店所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町4-1-2 コレタス吉祥寺1F営業時間：10:00〜20:00ご紹介した商品：ポータブルケージ 7430円ひげケース ビーンズ 908円ラタンカフェテーブルベッド 3万3000円★猫カフェから雑貨屋さんまで！7店舗が軒を連ねる猫の複合施設施設名：吉祥寺プティット村所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2営業時間：中庭【平日】11:00〜20:00【土日祝】10:00〜20:00※施設内の営業時間・定休日は各店舗HPをご確認ください★非日常の世界観を味わえる！写真映えすること間違いなしの猫カフェ店名：Cat Cafe てまりのおしろ所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2 吉祥寺プティット村１F営業時間：【平日】11:00〜20:00 【土日祝】10:00〜20:00※予約状況などによって異なる場合がございますご利用料金：【平日】昼：大人1540円・小人（10才以下）1100円夜（19時〜）：大人1100円・小人（10才以下）770円【休日】昼：大人1980円・小人（10才以下）1430円夜：（19時〜）：大人1320円・小人（10才以下）990円※時間制限、延長料金はございません★ほぼ猫！猫のような手触りにこだわったSNSで話題の猫毛布商品名：猫Feel（フィール）まるで猫！のようなモフモフ2枚合わせ中わた入り毛布（吸湿発熱わた入り）サイズ：シングルカラー：ロシアンブルー（グレー系）スコティッシュフォールド（ベージュ系）三毛猫、黒猫、サバトラ、茶トラ価格：6589円メーカー：株式会社ニッセンホールディングス★多くの猫モチーフグッズを販売！店名：DAISO ビックカメラ新宿東口店所在地：東京都新宿区新宿3-29-1 ビックカメラ新宿東口店 8階営業時間：10:00〜22:00ご紹介した商品：マグカップ（ネコ） 220円歯ブラシスタンド（ミケネコ・クロネコ） 各110円※取材日は10月3日になります。店舗により在庫状況が異なります。《猫パンチャレンジ》★検証！食パンのパッケージを猫のモチーフにするだけで売り上げは上がるのか！ご協力店：ベーカリーKiBuN屋所在地：東京都立川市富士見町1-15-8営業時間：8:00〜19:00（売り切れ次第終了）定休日：不定休※カフェスペースあり