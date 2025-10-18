１０月１８日放送【シューイチ★セブン】キュートすぎて経済が回る！お金を招くマネーき猫
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、人間を癒やしてくれるかわいらしい猫たちが
社会にどれだけの経済効果をもたらしているのか徹底調査！
《出演》
渋谷和宏（経済ジャーナリスト）
佐藤梨那（日本テレビアナウンサー）
《猫が身近な街・吉祥寺で調査》
★今年で16年目！街が猫一色に染まる猫イベント
イベント名：吉祥寺ねこ祭り
開催期間：10月1日〜10月31日
開催概要：吉祥寺のさまざまなお店で
猫にまつわる展示や雑貨販売、保護猫譲渡会などが開催
ご紹介した商品：
タオル手ぬぐい 770円【販売店舗：文具店タビー】
HARICOGRAPHY 南瓜猫 3300円【販売店舗：torinoko store】
nyaugohanニャウごはんCandle（レモン） 1600円【販売店舗：nekonoteキャンドル】
※その他の参加店舗でも猫モチーフの商品が販売されます
店名：猫カフェMOCHA 吉祥寺店
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 吉祥寺コスモ5F
営業時間：10:00 〜 20:00（最終入店 19:30）※予約不要
定休日：施設休館日に準ずる
利用料金：
入場料金/最初の30分：
【平日】1188円 【土日祝・特定日】1518円
延長料金10分毎：【全日】220円
最大料金：【平日】3520円 【土日祝・特定日】4180円
※入場料金にドリンクバー代が含まれております
★3000点以上の猫用品を取り扱う猫専門のショップ！
店名：ネコセカイ 吉祥寺本店
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町4-1-2 コレタス吉祥寺1F
営業時間：10:00〜20:00
ご紹介した商品：
ポータブルケージ 7430円
ひげケース ビーンズ 908円
ラタンカフェテーブルベッド 3万3000円
★猫カフェから雑貨屋さんまで！7店舗が軒を連ねる猫の複合施設
施設名：吉祥寺プティット村
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2
営業時間：中庭【平日】11:00〜20:00【土日祝】10:00〜20:00
※施設内の営業時間・定休日は各店舗HPをご確認ください
★非日常の世界観を味わえる！写真映えすること間違いなしの猫カフェ
店名：Cat Cafe てまりのおしろ
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2 吉祥寺プティット村１F
営業時間：【平日】11:00〜20:00 【土日祝】10:00〜20:00
※予約状況などによって異なる場合がございます
ご利用料金：
【平日】昼：大人1540円・小人（10才以下）1100円
夜（19時〜）：大人1100円・小人（10才以下）770円
【休日】昼：大人1980円・小人（10才以下）1430円
夜：（19時〜）：大人1320円・小人（10才以下）990円
※時間制限、延長料金はございません
★ほぼ猫！猫のような手触りにこだわったSNSで話題の猫毛布
商品名：猫Feel（フィール）
まるで猫！のようなモフモフ2枚合わせ中わた入り毛布（吸湿発熱わた入り）
サイズ：シングル
カラー：ロシアンブルー（グレー系）
スコティッシュフォールド（ベージュ系）
三毛猫、黒猫、サバトラ、茶トラ
価格：6589円
メーカー：株式会社ニッセンホールディングス
★多くの猫モチーフグッズを販売！
店名：DAISO ビックカメラ新宿東口店
所在地：東京都新宿区新宿3-29-1 ビックカメラ新宿東口店 8階
営業時間：10:00〜22:00
ご紹介した商品：マグカップ（ネコ） 220円
歯ブラシスタンド（ミケネコ・クロネコ） 各110円
※取材日は10月3日になります。店舗により在庫状況が異なります。
《猫パンチャレンジ》
★検証！食パンのパッケージを猫のモチーフにするだけで売り上げは上がるのか！
ご協力店：ベーカリーKiBuN屋
所在地：東京都立川市富士見町1-15-8
営業時間：8:00〜19:00（売り切れ次第終了）
定休日：不定休
※カフェスペースあり