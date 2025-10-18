Mr. CHEESECAKE¡ß³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¥³¥é¥ÜºÆ¤Ó¡ªºòÇ¯2Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡©
2024Ç¯½©¡¢½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Mr. CHEESECAKE (¥ß¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥)¡ß³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£2025Ç¯¤â10·î15Æü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ä¡¢Mr. CHEESECAKE¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Á ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤¬¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMr. CHEESECAKE¤È¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü
¢£¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬º£Ç¯¤â¡ª
Mr. CHEESECAKE¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó½Ð¿È¤ÎÅÄÂ¼¹ÀÆó¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ð¥Ë¥é¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥È¥ó¥«Æ¦¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢´Å¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥à¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤Ï1954Ç¯¡¢ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤Î½éÂå¤ÈÍÎ²Û»Ò¿¦¿Í¤ÎÆóÂåÌÜ¤¬³ùÁÒ»Ô¤ËÁÏ¶È¤·¤¿²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤¬Âç¿Íµ¤¡£Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤ÏÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
¤½¤ó¤Ê2¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¶¦±é¡£ºòÇ¯¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Mr. CHEESECAKE¤È¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×Î¾Êý¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡ÖMr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤òÈÎÇä¡£¡È¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤òMr. CHEESECAKE¤ÇÊñ¤ó¤À¡É¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÏMr. CHEESECAKE¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÌó2Ê¬¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿·ºî¡ÖMr. CHEESECAKE Petit ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤âÅÐ¾ì
¤½¤ó¤Ê¡ÖMr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×(5940±ß)¤òº£Ç¯¤âÈÎÇä¡£Äì¤Ë¤ÏºÕ¤¤¤¿¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ö¥ë¥È¥ó¥Ì¡¢·Ú¤¯¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ë¥ß¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇMr. CHEESECAKE¤È¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£Mr. CHEESECAKE¤Î°ìÉô¾ïÀß¥¹¥È¥¢¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³ùÁÒ¹ÈÃ«¤Ç¤Ï10·î15Æü(¿å)¤«¤é°ìÉôÉ´²ßÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡ÖMr. CHEESECAKE Petit ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×(3¸ÄÆþ¤ê2916±ß)¤âÅÐ¾ì¡£¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï»ý¤ÁÊâ¤»þ´Ö¤â90Ê¬¤ÈÃ»¤á¤À¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ÏÌó4»þ´Ö¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Þ¤Ç¥¹¥×¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡ÈÁØ¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Mr. CHEESECAKE¤ÎGINZA SIXÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥é¥¹¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÖGlass Dessert ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×(2420±ß)¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¡¢ºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤¿¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ö¥ë¥È¥ó¥Ì¤ä¥¯¥ë¥ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¤«¤éMr. CHEESECAKE¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤¬ÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¤¬Mr. CHEESECAKE¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡Ö¥ß¥¹¥Á ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò 8¸ÄÆþ¤ê¡×(3348±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÃæ¤ËMr. CHEESECAKE¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢ÎäÅàÈÎÇä¤¹¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È´¶¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¡£
·Á¾õ¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥¯¥ë¥ß¤ò¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¾å¤Ë¡¢Mr. CHEESECAKE¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÄÌ¾Î¡È¥ß¥¹¥Á ¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¡¢Íñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤ÏÎäÅà¤Ê¤Î¤Ç²òÅà¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤òºî¤ëºÝ¤Ë½Ð¤ëÃ¼¤Ã¤³¡Ö¥¯¥ë¥ß¥ß¡×Æ±ÍÍ¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Á ¥¯¥ë¥ß¥ß¡×(1566±ß)¤âÈÎÇä¡£¡Ö¥¯¥ë¥ß¥ß¡×¤ÏÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤è¤êÀ¸ÃÏÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡¢¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Á ¥¯¥ë¥ß¥ß¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ì¥¢¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¤Î¾®Ä®²£Ï©Å¹¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡ÖMr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡ÖMr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò Çò¤¢¤ó¥«¥é¥Þ¥ó¥·¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×(1595±ß)¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¡£¤³¤Á¤é¤Ï³ÆÆü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢11·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç³ùÁÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¤Ç¤â¡ÖMr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä¾¦ÉÊ¤äÈÎÇäÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
º£Ç¯¤â¼Â¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Mr. CHEESECAKE¡ß¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡ª
¢¨ÈÎÇäÊýË¡¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÉ¬¤º»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
